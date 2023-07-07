***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2023 15:38
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın ''2022 Yılı EBSO Üretimden Satışlara Göre 100 Büyük Sanayi Kurulu Araştırması'' na göre Şirketimiz, Ege Bölgesindeki en büyük 100 sanayi kuruluşu içinde 40. olmuştur.
Alınan bu güzel sonucu Siz Değerli Ortaklarımız ile paylaşmaktan kıvanç duyduğumuzu belirtir, Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167288
BIST
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17:536.194
En Düşük
|Değişim
|: 0,86%
|| 52,74
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
17:5326,0655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0073
|Açılış
|: 26,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
17:5328,5447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1208
|Açılış
|: 28,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
17:531.619,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 16,91
|Açılış
|: 1.619,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.619,79
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler17:53
|SKTAS
|3,75
|1.182.047
|% 33,93
|
|HKTM
|55,00
|192.998.774
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,39
|476.422
|% 10,00
|
|FORTE
|45,38
|685.350.898
|% 9,99
|
|EUPWR
|104,00
|1.693.777.674
|% 9,99
|
|IHAAS
|29,98
|210.661.614
|% -9,97
|
|MACKO
|88,30
|342.405.911
|% -8,97
|
|KLNMA
|11,50
|971.338
|% -8,22
|
|YAYLA
|7,16
|152.895.860
|% -5,42
|
|PETUN
|59,95
|40.747.241
|% -4,31
|
|ASTOR
|83,85
|8.227.699.967
|% 7,71
|
|THYAO
|216,00
|6.240.167.348
|% -0,28
|
|EKGYO
|8,43
|5.179.989.169
|% 6,17
|
|EREGL
|39,04
|4.262.641.123
|% 1,67
|
|TUPRS
|90,70
|3.498.923.962
|% 3,01
|
|EKGYO
|8,43
|5.179.989.169
|% 6,17
|
|ZOREN
|3,56
|571.465.669
|% -0,28
|
|DOHOL
|11,01
|1.542.031.229
|% 6,07
|
|YKBNK
|12,93
|1.768.247.817
|% -0,69
|
|KRDMD
|24,30
|2.742.322.340
|% 4,92
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0548
|26,0655
|% -0,03
|
|Euro
|28,5375
|28,5447
|% 0,42
|
|Sterlin
|33,3079
|33,4749
|% 0,54
|
|Frank
|29,1518
|29,3274
|% 0,47
|
|Riyal
|6,9237
|6,9585
|% -0,12
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|21,79
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|12,73
|
|Cumhuriyet
|10.772
|10.935
|14,00
|
|Tam
|10.418
|10.666
|0,00
|
|Yarım
|5.217
|5.358
|1,00
|
|Çeyrek
|2.617
|2.679
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,12
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|19,31
|19,34
|0,27
|
|B. Petrol
|77,44
|77,44
|0,94
|