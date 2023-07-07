***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEge Bölgesi Sanayi Odası'nın ''2022 Yılı EBSO Üretimden Satışlara Göre 100 Büyük Sanayi Kurulu Araştırması'' na göre Şirketimiz, Ege Bölgesindeki en büyük 100 sanayi kuruluşu içinde 40. olmuştur.Alınan bu güzel sonucu Siz Değerli Ortaklarımız ile paylaşmaktan kıvanç duyduğumuzu belirtir, Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167288BIST