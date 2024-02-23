***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Rekabet Kurumu, Şirketimiz ile aynı sektörde faaliyet gösteren başka bir firma ile 2021 yılında işlem olup olmadığına dair ön araştırma yapmaya karar vermiştir. Gelişmeler hakkında eş zamanlı bilgi paylaşımı KAP'tan yapılacaktır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251618BIST