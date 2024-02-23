***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2024 17:48
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Rekabet Kurumu, Şirketimiz ile aynı sektörde faaliyet gösteren başka bir firma ile 2021 yılında işlem olup olmadığına dair ön araştırma yapmaya karar vermiştir. Gelişmeler hakkında eş zamanlı bilgi paylaşımı KAP'tan yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251618
BIST
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18:059.374
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
|| 27,03
|Açılış
|: 9.362
|
|Önceki Kapanış
|: 9.347
|
9.294
En Yüksek
9.417
18:0531,0725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0849
|Açılış
|: 31,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1600
|
31,0982
En Düşük
30,4194
18:0533,6718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0332
|Açılış
|: 33,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,7409
En Düşük
33,1645
18:052.025,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,65
|Açılış
|: 2.025,62
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
|
2.028,69
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMART
|57,20
|381.604.773
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|TETMT
|8.952,50
|35.407.138
|% -9,98
|
|BRKVY
|151,80
|151.640.899
|% -9,96
|
|ARASE
|76,60
|451.299.248
|% -9,35
|
|FLAP
|14,59
|266.414.209
|% -7,95
|
|KARYE
|59,45
|126.902.934
|% -6,60
|
|ASTOR
|125,00
|5.427.583.229
|% 1,38
|
|BORSK
|51,60
|5.169.656.939
|% 9,93
|
|MIATK
|70,10
|5.059.676.743
|% -0,92
|
|YEOTK
|273,75
|3.373.774.005
|% 7,35
|
|REEDR
|60,75
|3.216.014.037
|% 9,95
|
|ODAS
|10,54
|1.892.886.053
|% 1,93
|
|PSGYO
|8,50
|911.430.104
|% 4,29
|
|BORSK
|51,60
|5.169.656.939
|% 9,93
|
|LRSHO
|2,99
|282.204.520
|% 5,65
|
|MAGEN
|13,95
|1.219.724.681
|% -1,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0692
|31,0725
|% 0,27
|
|Euro
|33,6608
|33,6718
|% 0,10
|
|Sterlin
|39,2497
|39,4465
|% 0,35
|
|Frank
|35,1056
|35,3171
|% 0,12
|
|Riyal
|8,2601
|8,3016
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,68
|22,71
|% 0,66
|
|Platin
|901,08
|903,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,88
|985,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,18
|82,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,79
|2.029,13
|% 0,66
|