***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında güncellenen sermaye artırım tutarları kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi uyarınca, yapılacak nakdi sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun Ekte yer alan şekilde kabul edilmesine ve elde edilecek fonun işbu Raporda bahsi geçtiği üzere kullanılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143538BIST