***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.04.2020 13:45
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
AYSEL HATİPOĞLU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 01.04.2016 (212)2120044 aysel.hatipoglu@polatholding.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı & Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 211906 & 702380
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BÜLENT ZIHNALI Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Operasyon Grup Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Operasyon Grup Başkanı
GÖKSEN YEDİGÜLLER Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
NURGÜN AY Fabrika Müdürü Kimya Mühendisi Fabrika Müdür Yardımcısı
AYSEL HATİPOĞLU Yatırımcı İlişkileri Müdürü Üst Düzey Yönetici Yatırımcı İlişkileri Müdürü İbrahim Polat Holding A.Ş.- Denetim ve Kurumsal Risk Yönetimi CFO-Mali İşler Koordinatör Yardımcısı
NEVİN ÇİFTCİOĞLU Bilgi Teknolojileri Müdürü Bilgisayar Mühendisi Bilgi Teknolojileri Müdürü
İSHAK VOLKAN DERİNBAY Lojistik ve Planlama Müdürü Endüstri Mühendisi Lojistik ve Planlama Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837424
BIST
16:3896.861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 390,45
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
97.312
En Düşük
95.019
16:386,7886
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,0915
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7943
En Düşük
6,7014
16:387,4086
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,0934
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
16:38369,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 5,78
|Açılış
|: 369,26
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,93
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|AVGYO
|1,54
|31.342.626
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|63.926.063
|% 10,00
|
|DOKTA
|24,86
|2.796.124
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|568.130
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|15.080.508
|% 9,99
|
|NIBAS
|6,05
|500.949
|% -9,70
|
|METAL
|0,84
|106.919
|% -9,68
|
|PRZMA
|4,43
|37.338.134
|% -8,28
|
|ROYAL
|1,73
|668.706
|% -6,49
|
|ETYAT
|1,35
|3.791.783
|% -4,93
|
|THYAO
|10,24
|1.458.742.496
|% 4,49
|
|GARAN
|8,57
|879.847.316
|% -0,70
|
|PGSUS
|55,90
|803.055.523
|% 9,72
|
|ASELS
|25,04
|417.549.393
|% -0,24
|
|GSRAY
|2,60
|390.586.743
|% 2,36
|
|YKBNK
|2,03
|318.854.826
|% -1,46
|
|GSRAY
|2,60
|390.586.743
|% 2,36
|
|THYAO
|10,24
|1.458.742.496
|% 4,49
|
|CEMAS
|1,03
|144.117.232
|% 9,57
|
|ODAS
|1,48
|161.492.378
|% 3,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4552
|8,4976
|% 1,68
|
|Frank
|6,9897
|7,0318
|% 1,21
|
|Riyal
|1,8006
|1,8096
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.692
|5,17
|
|Altın Gr.
|369
|369
|5,46
|
|Cumhuriyet
|2.360
|2.416
|36,20
|
|Tam
|2.426
|2.486
|41,00
|
|Yarım
|1.180
|1.210
|18,10
|
|Çeyrek
|592
|605
|9,30
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,30
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,33
|0,01
|
|B. Petrol
|31,41
|31,41
|-0,07
|
Seans Raporu
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16:52XU100
Endeks 96, 811 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 8, 930.00 milyon TL de
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Yüzde 4.03 oranında artışla 1.29 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 955, 961 adet işlem
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16:48TATGD
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