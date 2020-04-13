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***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.04.2020 17:19
GÜNCEL HABERLER



***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
AYSEL HATİPOĞLU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 01.04.2016 (212)2120044 aysel.hatipoglu@polatholding.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı & Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 211906 & 702380
MEHMET BAŞTAŞ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ ÜYESİ 13.04.2020 (232)8781700 mbastas@egeseramik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı 523903




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837549


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOKTA 24,86 4.583.483 % 10,00  
PETUN 12,32 19.238.089 % 10,00  
TSPOR 4,73 366.046.283 % 10,00  
YBTAS 5.740,00 665.710 % 10,00  
KLNMA 44,44 64.582.176 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4860 8,5285 % 2,05  
Frank 7,0034 7,0456 % 1,41  
Riyal 1,8016 1,8106 % 1,43  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.721 1.722 35,53  
Altın Gr. 375 376 12,31  
Cumhuriyet 2.401 2.462 81,80  
Tam 2.468 2.533 87,90  
Yarım 1.201 1.233 40,90  
Çeyrek 602 617 20,70  
Gümüş.Ons 15,42 15,47 0,04  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 0,05  
B. Petrol 31,96 31,96 0,48  
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