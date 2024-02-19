***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.02.2024 19:26
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ ANSIZCA SANAYİ SİTESİ SK. NO:297/1 35730 KEMALPAŞA/İZMİR (232)8781700 (232)8781254
INFO CENTER-İSTİKLAL MAH. PİYALEPAŞA BULVARI BUL. NO:26/1 İÇ KAPI NO:3 BEYOĞLU/İSTANBUL (212)2120044 (0212)2117762
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İBRAHİM POLAT 137.976.921,87 TRY 19,16
ADNAN POLAT 116.436.547,73 TRY 16,17
MURAT POLAT 117.528.927,61 TRY 16,32
SONGÜL SEL 110.042.104,45 TRY 15,28
DİĞER 238.015.498,34 TRY 33,06
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 12 TRY 0 Yönetim Kuruluna üye seçilmesi ve denetçi seçilmesi için aday gösterme ve Kâr payı imtiyazına sahiptir. İşlem Görmüyor
B Nama 0,01 TRY 18 TRY 0 Yönetim Kuruluna aday gösterme ve Kâr payı imtiyazına sahiptir. İşlem Görmüyor
C Hamiline 0,01 TRY 719999970 TRY 100 İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ENVER SEVER Yönetim Kurulu Üyesi-Operasyondan Sorumlu Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortağı olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Ve Tic.A.Ş. ve Tasfiye Halinde Ege Seramik İç Ve Dış Tic.A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyesi
SİAMAK JALİLİ Yönetim Kurulu Üyesi - Satış Koordinatörü Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortağı olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Ve Tic.A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi
AYSEL HATİPOĞLU Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı-CFO Üst Düzey Yönetici Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı,Denetim Grup Başkanı,Ege Seramik San.ve Tic.A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Müdürü Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı-CFO
NURGÜN AY Genel Müdür Kimya Mühendisi Fabrika Müdürü
ASIM BERTUĞ TABANLI Yönetim Kurulu Danışmanı Üst Düzey Yönetici Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortağı olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Ve Tic.A.Ş.' de Genel Müdür Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortağı olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Ve Tic.A.Ş.' de Yönetim Kurulu Danışmanı
İSHAK VOLKAN DERİNBAY Genel Müdür Yardımcısı Endüstri Mühendisi Satış,Lojistik ve Planlama Müdürü
MEHMET BAŞTAŞ Mali İşler Müdürü-Yatırımcı İlişkileri Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali ve İdari İşler Müdür Yardımcısı
NEVİN ÇİFTCİOĞLU Bilgi Teknolojileri Müdürü Bilgisayar Mühendisi Bilgi Teknolojileri Müdürü
NEFİSE SEÇİL MUTLU Dış Ticaret Satış Müdürü Üst Düzey Yönetici Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş.'nin bağlı ortağı olan Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'de Satış Müdürü
MUSTAFA AKBACI Satış Müdürü Maden Mühendisi / Metalurjist Satış Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250619
BIST