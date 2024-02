***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksKEMALPAŞA OSB MAHALLESİ ANSIZCA SANAYİ SİTESİ SK. NO:297/1 35730 KEMALPAŞA/İZMİR (232)8781700 (232)8781254INFO CENTER-İSTİKLAL MAH. PİYALEPAŞA BULVARI BUL. NO:26/1 İÇ KAPI NO:3 BEYOĞLU/İSTANBUL (212)2120044 (0212)2117762Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)İBRAHİM POLAT 137.976.921,87 TRY 19,16ADNAN POLAT 116.436.547,73 TRY 16,17MURAT POLAT 117.528.927,61 TRY 16,32SONGÜL SEL 110.042.104,45 TRY 15,28DİĞER 238.015.498,34 TRY 33,06Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 12 TRY 0 Yönetim Kuruluna üye seçilmesi ve denetçi seçilmesi için aday gösterme ve Kâr payı imtiyazına sahiptir. İşlem GörmüyorB Nama 0,01 TRY 18 TRY 0 Yönetim Kuruluna aday gösterme ve Kâr payı imtiyazına sahiptir. İşlem GörmüyorC Hamiline 0,01 TRY 719999970 TRY 100 İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerENVER SEVER Yönetim Kurulu Üyesi-Operasyondan Sorumlu Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortağı olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Ve Tic.A.Ş. ve Tasfiye Halinde Ege Seramik İç Ve Dış Tic.A.Ş'nin Yönetim Kurulu ÜyesiSİAMAK JALİLİ Yönetim Kurulu Üyesi - Satış Koordinatörü Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortağı olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Ve Tic.A.Ş.'nin Yönetim Kurulu ÜyesiAYSEL HATİPOĞLU Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı-CFO Üst Düzey Yönetici Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı,Denetim Grup Başkanı,Ege Seramik San.ve Tic.A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Müdürü Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı-CFONURGÜN AY Genel Müdür Kimya Mühendisi Fabrika MüdürüASIM BERTUĞ TABANLI Yönetim Kurulu Danışmanı Üst Düzey Yönetici Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortağı olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Ve Tic.A.Ş.' de Genel Müdür Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortağı olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Ve Tic.A.Ş.' de Yönetim Kurulu DanışmanıİSHAK VOLKAN DERİNBAY Genel Müdür Yardımcısı Endüstri Mühendisi Satış,Lojistik ve Planlama MüdürüMEHMET BAŞTAŞ Mali İşler Müdürü-Yatırımcı İlişkileri Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali ve İdari İşler Müdür YardımcısıNEVİN ÇİFTCİOĞLU Bilgi Teknolojileri Müdürü Bilgisayar Mühendisi Bilgi Teknolojileri MüdürüNEFİSE SEÇİL MUTLU Dış Ticaret Satış Müdürü Üst Düzey Yönetici Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş.'nin bağlı ortağı olan Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'de Satış MüdürüMUSTAFA AKBACI Satış Müdürü Maden Mühendisi / Metalurjist Satış Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250619BIST