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***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

02.03.2020 21:46
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***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/03/2020
Karar Sayısı
2020-05
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS)  ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanmış, 01.01.2019-31.12.2019 tarihi itibariyle düzenlenen finansal tablolarının, faaliyet raporunun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince, SPK'nun II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda,
a) Tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablolar, faaliyet raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili Tebliğ uyarınca, hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
      
beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Dilek NAM
Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Başkanı
Tuba TARLAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi
Bülent ZIHNALI
Yönetim Kurulu Bşk.Vek
Bülent SABUNCU
Mali İşler Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823678


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