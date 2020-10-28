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***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

28.10.2020 14:29
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***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/10/2020
Karar Sayısı
2020-24
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR
a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanmış 01.01.2020-30.09.2020 tarihi itibariyle düzenlenen finansal tabloların ve faaliyet raporunun, tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, ilgili Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Dilek NAM
Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Başkanı
Tuba TARLAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi
Göksen YEDİGÜLLER
Yönetim Kurulu Üyesi.
Mehmet BAŞTAŞ
Mali ve İdari İşler Md. Vek.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884697


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Tam 3.302 3.385 -1,60  
Yarım 1.596 1.637 -0,78  
Çeyrek 800 819 -0,39  
Gümüş.Ons 23,46 23,50 -0,89  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 -0,12  
B. Petrol 40,05 40,05 -1,56  
Seans Raporu 12:35
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