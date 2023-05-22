***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 150.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin 75.000.000,-TL nakden ve 210.000.000,-TL iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 360.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin 04.05.2023 tarihinde başlayan yeni pay alma haklarının kullandırılması işlemleri 18.05.2023 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 410.246,35 TL olup, bu paylar 24.05.2023-25.05.2023 tarihlerinde 2 işgünü süreyle Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış" yöntemi ile nominal değerinden düşük olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.Halka arz edilecek 410.246,35 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanan ve işbu özel durum açıklamasının ekinde kamuya duyurulan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna, Şirketimizin www.egeseramik.com ve halka arzda satışa aracılık edecek Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.turkishyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.EKİ: Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152643BIST