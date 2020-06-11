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***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

11.06.2020 16:39
GÜNCEL HABERLER



***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

11.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak       
1-Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi kurulmasına,
2-Denetim Komitesi'nin iki kişiden oluşmasına, Denetim Komitesi Üyeliklerine Bağımsız Üyeler olarak Yönetim Kurulu'na seçilen Sn.Dilek NAM'ın Başkan olarak ve Sn.Tuba TARLAN'ın Üye olarak seçilmesine, 
3-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç kişiden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Dilek NAM'ın Başkan olarak ve İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İbrahim Fikret POLAT'ın Üye olarak, Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn.Aysel HATİPOĞLU'nun Üye olarak seçilmesine,         
4-SPK Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'ne ilişkin görevlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmesine,
Oy birliği ile karar vermiştir.        





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850677


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Tam 2.542 2.562 11,60  
Yarım 1.240 1.251 7,50  
Çeyrek 620 626 3,30  
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