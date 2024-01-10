***EGSER* *TKY* *TKYAT*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin









***EGSER******TKY******TKYAT*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [EGSER]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarEge Seramik San. ve Tic. A.Ş.'nin 3.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 360.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 360.000.000 nakden karşılanmak suretiyle 720.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 867.793,634 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacıİbrahim Polat Holding A.Ş. 763.912,634 % 88,03 Tüzel Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237829BIST