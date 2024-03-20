***EKER*** EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
20.03.2024 09:42
***EKER*** EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere SPK Tarafından Verilen Tahvil / Bono İhraç İzin Belgesi Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260442
BIST
'
18:108.930
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
0
En Yüksek
0
18:1032,3836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0360
|Açılış
|: 33,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
18:1035,2553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0644
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,3670
En Düşük
35,1150
18:102.245,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,51
|Açılış
|: 2.245,06
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.251,48
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler18:10
|TUREX
|42,14
|62.829.196
|% 0,00
|
|UNLU
|16,97
|15.888.757
|% 0,00
|
|VBTYZ
|37,10
|185.300.660
|% 0,00
|
|ULUFA
|13,40
|41.458.306
|% 0,00
|
|YYLGD
|13,88
|108.555.581
|% 0,00
|
|TUREX
|42,14
|62.829.196
|% 0,00
|
|UNLU
|16,97
|15.888.757
|% 0,00
|
|VBTYZ
|37,10
|185.300.660
|% 0,00
|
|ULUFA
|13,40
|41.458.306
|% 0,00
|
|YYLGD
|13,88
|108.555.581
|% 0,00
|
|THYAO
|278,25
|9.087.135.278
|% 0,00
|
|TUPRS
|173,70
|5.019.190.998
|% 0,00
|
|YKBNK
|23,62
|4.116.123.114
|% 0,00
|
|REEDR
|59,25
|3.646.475.420
|% 0,00
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,35
|2.098.915.590
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,77
|3.066.387.933
|% 0,00
|
|YKBNK
|23,62
|4.116.123.114
|% 0,00
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% 0,00
|
|EKGYO
|10,65
|1.590.035.757
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3790
|32,3836
|% 0,11
|
|Euro
|35,2259
|35,2553
|% 0,18
|
|Sterlin
|42,1883
|42,3997
|% -0,01
|
|Frank
|37,2934
|37,4803
|% -0,14
|
|Riyal
|8,8486
|8,8930
|% 0,06
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,89
|24,93
|% 0,66
|
|Platin
|893,67
|895,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|988,23
|994,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,20
|87,20
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.157,54
|2.157,79
|% 0,66
|