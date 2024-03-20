***EKER*** EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***EKER*** EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarYurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere SPK Tarafından Verilen Tahvil / Bono İhraç İzin Belgesi Bildirimidir. (MKK Tarafından Yeniden Talep Edilmiştir).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260495BIST