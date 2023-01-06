***EKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
06.01.2023 15:22
***EKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 06 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme
İşlem No
F_EKGYO0323 0AA2E9C100271B27
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095198
BIST
16:495.326
En Yüksek
|Değişim
|: 4,10%
|| 209,73
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.327
En Düşük
4.961
16:4918,7674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 18,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:4919,7925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0281
|Açılış
|: 19,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:491.115,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 9,85
|Açılış
|: 1.115,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.116,71
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:49
|KRDMB
|16,72
|100.122.263
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|41.614.426
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.858.178
|% 9,99
|
|TETMT
|278,60
|4.849.689
|% 9,99
|
|GMTAS
|5,73
|39.760.688
|% 9,98
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|ADEL
|123,70
|121.453.347
|% -9,77
|
|MARTI
|4,99
|115.781.508
|% -8,94
|
|ULUFA
|6,84
|33.282.780
|% -8,43
|
|DYOBY
|29,40
|244.317.594
|% -7,55
|
|EREGL
|41,88
|10.523.504.895
|% 4,49
|
|THYAO
|141,50
|9.161.708.870
|% 4,66
|
|ASELS
|62,30
|7.363.626.979
|% 5,77
|
|KRDMD
|19,45
|5.996.128.705
|% 8,06
|
|EKGYO
|9,19
|4.756.352.438
|% 8,37
|
|EKGYO
|9,19
|4.756.352.438
|% 8,37
|
|KRDMD
|19,45
|5.996.128.705
|% 8,06
|
|YKBNK
|10,83
|2.879.133.901
|% 3,34
|
|EREGL
|41,88
|10.523.504.895
|% 4,49
|
|SKBNK
|2,88
|643.151.437
|% 5,49
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7597
|18,7674
|% 0,02
|
|Euro
|19,7808
|19,7925
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,2961
|22,4079
|% 0,03
|
|Frank
|19,9737
|20,0940
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9770
|5,0020
|% -0,00
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|18,34
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.115
|8,50
|
|Cumhuriyet
|7.503
|7.617
|18,00
|
|Tam
|7.572
|7.635
|47,00
|
|Yarım
|3.667
|3.732
|23,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.866
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|0,24
|
|B. Petrol
|79,61
|79,61
|0,92
|
Seans Raporu
16:49
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-
17:04GMTAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.73 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 312, 292 adet işlem
-
17:02EUREN
Yüzde 9.61 oranında artışla 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 989, 634 adet işlem
-
17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 191, 2 artarak (% 3.44 ) 5, 751
-
17:00XU100
Endeks 5, 293 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 108, 312.00 milyon TL de
-
17:00PEGYO
Yüzde 7.00 oranında artışla 5.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 620, 085 adet işlem