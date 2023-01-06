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***EKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları

06.01.2023 15:22
***EKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları


***EKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )

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VİOP İşlem İptali Duyuruları

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda  06 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir. 
Sözleşme
İşlem No

F_EKGYO0323 0AA2E9C100271B27




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095198


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