***EKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları









***EKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )İlgili Şirketler [EKGYO]İlgili Fonlar []TürkçeVİOP İşlem İptali DuyurularıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören O_EKGYOE0423P7.60 sözleşmesinde 11 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.İşlem Numaraları0AB044C1001F1BA20AB044C1001F1CDC0AB044C1001F1E6A0AB044C1001F1F3B0AB044C1001F1F400AB044C1001F1F470AB044C1001F1F540AB044C1001F1F5D0AB044C1001F1F600AB044C1001F1F660AB044C1001F1F8E0AB044C1001F1F90http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136354BIST