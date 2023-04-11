***EKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
11.04.2023 15:59
***EKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören O_EKGYOE0423P7.60 sözleşmesinde 11 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
İşlem Numaraları
0AB044C1001F1BA2
0AB044C1001F1CDC
0AB044C1001F1E6A
0AB044C1001F1F3B
0AB044C1001F1F40
0AB044C1001F1F47
0AB044C1001F1F54
0AB044C1001F1F5D
0AB044C1001F1F60
0AB044C1001F1F66
0AB044C1001F1F8E
0AB044C1001F1F90
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136354
BIST
16:025.086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -5,92
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.082
16:0219,2874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0183
|Açılış
|: 19,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
16:0221,0681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1379
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0852
En Düşük
20,8745
16:021.239,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,86
|Açılış
|: 1.239,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler16:02
|BRSAN
|105,60
|120.844.778
|% 10,00
|
|EDIP
|7,81
|30.743.829
|% 10,00
|
|AYCES
|84,70
|20.244.853
|% 10,00
|
|AGESA
|29,64
|47.076.489
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,74
|36.620.822
|% 9,94
|
|AVHOL
|17,08
|115.140.402
|% -9,53
|
|VANGD
|6,94
|10.467.190
|% -7,34
|
|DIRIT
|6,69
|538.577
|% -7,21
|
|HEDEF
|24,40
|75.514.436
|% -7,08
|
|CRDFA
|4,46
|69.344.530
|% -7,08
|
|GESAN
|84,00
|3.568.829.758
|% 2,75
|
|THYAO
|133,00
|3.387.580.474
|% -0,37
|
|KOZAL
|22,30
|2.566.141.047
|% 1,00
|
|EREGL
|36,06
|2.506.580.708
|% 0,50
|
|OYAKC
|35,16
|2.254.171.778
|% 2,21
|
|EKGYO
|7,27
|1.750.880.011
|% -0,27
|
|YKBNK
|10,10
|1.237.061.420
|% 1,30
|
|KOZAL
|22,30
|2.566.141.047
|% 1,00
|
|ZOREN
|5,17
|507.268.216
|% 5,94
|
|ISCTR
|12,10
|1.152.462.668
|% 0,33
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2833
|19,2874
|% 0,09
|
|Euro
|21,0561
|21,0681
|% 0,66
|
|Sterlin
|23,9051
|24,0250
|% 0,46
|
|Frank
|21,2220
|21,3498
|% 0,54
|
|Riyal
|5,1259
|5,1516
|% 0,09
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|6,38
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|5,84
|
|Cumhuriyet
|8.474
|8.602
|24,00
|
|Tam
|8.525
|8.580
|1,00
|
|Yarım
|4.164
|4.198
|0,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.099
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,45
|0,03
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,12
|