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***EKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları

11.04.2023 15:59
***EKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları


***EKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )

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VİOP İşlem İptali Duyuruları

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören O_EKGYOE0423P7.60 sözleşmesinde 11 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
İşlem Numaraları
0AB044C1001F1BA2
0AB044C1001F1CDC
0AB044C1001F1E6A
0AB044C1001F1F3B
0AB044C1001F1F40
0AB044C1001F1F47
0AB044C1001F1F54
0AB044C1001F1F5D
0AB044C1001F1F60
0AB044C1001F1F66
0AB044C1001F1F8E
0AB044C1001F1F90




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136354


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Tam 8.525 8.580 1,00  
Yarım 4.164 4.198 0,00  
Çeyrek 2.082 2.099 0,00  
Gümüş.Ons 24,90 24,92 0,04  
Gümüş Gr. 15,43 15,45 0,03  
B. Petrol 84,06 84,06 -0,12  
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