***EKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2020 17:26
***EKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EKGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870686
BIST
18:051.110
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -16,92
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
18:057,3246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0271
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3533
En Düşük
7,1952
18:058,6264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0322
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
18:05455,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,90
|Açılış
|: 455,05
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERAS
|9,04
|15.824.169
|% 9,98
|
|YKSLN
|14,75
|13.250.728
|% 7,04
|
|PAPIL
|14,10
|8.266.359
|% -0,14
|
|BAYRK
|6,50
|2.353.936
|% -0,76
|
|ARDYZ
|28,10
|18.282.495
|% -1,40
|
|IPEKE
|12,23
|709.679.060
|% -9,94
|
|AYEN
|5,63
|19.477.486
|% -9,92
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|AKENR
|1,92
|424.851.485
|% -9,86
|
|AKSUE
|10,26
|16.914.364
|% -9,84
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|TUPRS
|82,90
|4.918.704.209
|% -9,89
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|RTALB
|57,30
|1.291.379.004
|% 9,35
|
|AKBNK
|5,07
|1.086.201.397
|% -0,20
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,95
|829.956.194
|% -3,94
|
|YKBNK
|2,15
|714.737.700
|% -0,46
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3133
|7,3246
|% 0,37
|
|Euro
|8,5992
|8,6264
|% -0,37
|
|Sterlin
|9,5486
|9,5965
|% -0,70
|
|Frank
|7,9815
|8,0296
|% -0,34
|
|Riyal
|1,9434
|1,9532
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|-7,31
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|12,00
|
|Tam
|3.030
|3.108
|13,47
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,52
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,26
|
|Gümüş.Ons
|26,72
|26,75
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|-0,11
|
|B. Petrol
|43,69
|43,69
|-1,19
|