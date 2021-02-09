***EKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.02.2021 16:26
***EKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EKGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908619
BIST
17:501.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 11,66
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
17:507,0796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
17:508,5706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0383
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
17:50419,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,57
|Açılış
|: 419,02
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler17:49
|ERBOS
|60,50
|130.744.308
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.017.671
|% 10,00
|
|DITAS
|47,14
|44.639.477
|% 9,99
|
|JANTS
|607,50
|84.630.910
|% 9,99
|
|SEKUR
|41,40
|22.338.034
|% 9,99
|
|TACTR
|38,00
|2.520.282
|% -9,74
|
|ROYAL
|3,70
|914.426
|% -9,54
|
|CASA
|145,20
|223.504
|% -9,25
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|ORMA
|22,20
|630.816
|% -8,49
|
|KOZAL
|137,60
|4.764.381.953
|% 2,38
|
|GARAN
|10,23
|2.386.681.788
|% 3,96
|
|EKGYO
|2,60
|2.139.653.095
|% -3,35
|
|PETKM
|5,30
|1.513.423.628
|% 2,12
|
|SISE
|7,76
|1.400.792.356
|% 1,84
|
|EKGYO
|2,60
|2.139.653.095
|% -3,35
|
|YKBNK
|2,98
|1.051.176.059
|% 2,05
|
|TSKB
|1,81
|535.696.765
|% 0,56
|
|PETKM
|5,30
|1.513.423.628
|% 2,12
|
|DOHOL
|3,56
|998.680.332
|% -2,73
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0753
|7,0775
|% 0,06
|
|Euro
|8,5604
|8,5675
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,7329
|9,7817
|% 0,38
|
|Frank
|7,8917
|7,9392
|% 0,61
|
|Riyal
|1,8822
|1,8917
|% 0,06
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|9,02
|
|Altın Gr.
|419
|419
|2,16
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,37
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,01
|
|B. Petrol
|60,48
|60,48
|-0,22
|