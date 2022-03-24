***EKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.03.2022 13:31
***EKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EKGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012596
BIST
13:412.178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,45
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.178
13:4114,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0301
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8627
En Düşük
14,7947
13:4116,4040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0590
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4040
En Düşük
16,2775
13:41928,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,74
|Açılış
|: 928,67
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
929,70
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler13:41
|ULUSE
|70,45
|13.469.147
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|62.326.365
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|39.769.666
|% 9,95
|
|GZNMI
|42,00
|74.855.047
|% 9,55
|
|SEYKM
|7,01
|53.259.731
|% 9,36
|
|PKENT
|232,40
|7.678.961
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|43.594.345
|% -9,81
|
|ISYAT
|3,77
|53.256.926
|% -7,82
|
|KAPLM
|63,40
|12.876.791
|% -6,76
|
|EKGYO
|2,24
|236.755.943
|% -4,27
|
|KRDMD
|15,88
|2.192.922.742
|% 3,59
|
|THYAO
|28,06
|1.204.359.193
|% -0,14
|
|EREGL
|33,64
|1.061.203.646
|% 0,42
|
|GARAN
|12,05
|959.364.305
|% -0,99
|
|SISE
|14,19
|674.812.279
|% 0,28
|
|KRDMD
|15,88
|2.192.922.742
|% 3,59
|
|YKBNK
|3,93
|458.583.517
|% -2,24
|
|DOHOL
|3,24
|368.197.627
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,24
|236.755.943
|% -4,27
|
|GARAN
|12,05
|959.364.305
|% -0,99
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8549
|14,8589
|% 0,20
|
|Euro
|16,3745
|16,4040
|% 0,36
|
|Sterlin
|19,5220
|19,6199
|% -0,10
|
|Frank
|15,8651
|15,9607
|% -0,13
|
|Riyal
|3,9462
|3,9660
|% 0,04
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|1,88
|
|Altın Gr.
|929
|929
|1,48
|
|Cumhuriyet
|6.147
|6.240
|25,00
|
|Tam
|6.133
|6.285
|39,41
|
|Yarım
|2.964
|3.040
|19,07
|
|Çeyrek
|1.487
|1.520
|9,54
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,15
|