***EKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2022 17:22
***EKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023032
BIST
17:282.512
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -45,10
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.503
17:2814,7561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0535
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7561
En Düşük
14,6956
17:2815,9214
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0281
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,9021
17:28921,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,30
|Açılış
|: 921,25
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,61
BIST En Aktif Hisseler17:28
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.654.748
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|12.569.382
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|64.925.391
|% 9,64
|
|TIRE
|13,72
|134.632.969
|% 8,54
|
|TDGYO
|7,78
|26.073.685
|% -8,36
|
|OLMK
|8,29
|42.580.471
|% -8,30
|
|MANAS
|24,74
|50.681.388
|% -6,78
|
|ATLAS
|1,47
|5.308.116
|% -6,37
|
|KRSTL
|7,46
|82.497.377
|% -5,81
|
|THYAO
|40,74
|6.582.517.957
|% 1,39
|
|ASELS
|27,78
|2.857.816.566
|% -2,59
|
|GARAN
|14,39
|2.711.509.328
|% -0,69
|
|SISE
|18,04
|2.588.788.681
|% -1,31
|
|PETKM
|10,34
|1.812.047.299
|% -3,45
|
|EKGYO
|2,95
|1.570.795.536
|% -4,84
|
|ODAS
|2,58
|1.107.426.332
|% 1,98
|
|TSKB
|2,04
|661.196.022
|% -1,45
|
|YKBNK
|5,20
|1.325.859.978
|% -2,80
|
|HALKB
|6,10
|1.280.645.782
|% -1,45
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7458
|14,7561
|% 0,36
|
|Euro
|15,9109
|15,9214
|% -0,18
|
|Sterlin
|18,9370
|19,0320
|% -0,85
|
|Frank
|15,3568
|15,4494
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9213
|3,9410
|% 0,32
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-8,77
|
|Altın Gr.
|921
|922
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.224
|25,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|32,21
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|15,58
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,31
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,13
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,45
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