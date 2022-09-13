***EKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 15:33
***EKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EKGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062666
BIST
15:193.648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -1,25
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.568
15:1918,2531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0380
|Açılış
|: 18,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
15:1918,3970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0517
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,3677
15:191.014,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,20
|Açılış
|: 1.014,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.015,64
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler15:19
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|147.010.304
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|70.322.575
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.399.143
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|53.440.661
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,97
|865.998
|% -9,73
|
|AKBNK
|18,40
|10.412.854.103
|% 5,08
|
|YKBNK
|9,58
|9.633.459.313
|% -1,14
|
|ISCTR
|12,03
|8.468.150.803
|% -4,14
|
|THYAO
|76,00
|7.736.400.928
|% 1,40
|
|EREGL
|33,30
|6.253.163.142
|% -0,30
|
|YKBNK
|9,58
|9.633.459.313
|% -1,14
|
|EKGYO
|5,14
|4.197.402.376
|% -3,93
|
|ISCTR
|12,03
|8.468.150.803
|% -4,14
|
|AKBNK
|18,40
|10.412.854.103
|% 5,08
|
|KRDMD
|16,21
|5.121.362.131
|% 5,88
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2454
|18,2531
|% 0,21
|
|Euro
|18,3884
|18,3970
|% -0,28
|
|Sterlin
|21,3302
|21,4372
|% 0,46
|
|Frank
|19,1225
|19,2377
|% 0,46
|
|Riyal
|4,8375
|4,8618
|% 0,03
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-6,34
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.015
|3,74
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.897
|25,00
|
|Tam
|6.821
|6.871
|15,00
|
|Yarım
|3.324
|3.359
|9,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.679
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,68
|19,71
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,05
|
|B. Petrol
|95,40
|95,40
|1,40
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:34VAKFN
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 089, 110 adet işlem
-
15:33MMCAS
Yüzde -3.12 oranında düşüşle 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 682 adet işlem
-
15:32SEYKM
Yüzde -3.44 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 296, 144 adet işlem
-
15:31PAGYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 21.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 461, 472 adet işlem
-
15:30XU100
Endeks 3, 648 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 99, 529.00 milyon TL de