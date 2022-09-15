***EKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2022 16:42
***EKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063363
BIST
16:313.389
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -58,46
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.378
16:3118,2688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0398
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
16:3118,2956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0910
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
16:31988,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -6,83
|Açılış
|: 988,71
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
988,01
BIST En Aktif Hisseler16:30
|MERKO
|5,39
|74.531.020
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|399.368.587
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|67.600.030
|% 9,96
|
|KAPLM
|80,05
|32.891.563
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,33
|109.246.689
|% 9,89
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.326.973
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.835.954.707
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.362.532.128
|% -9,98
|
|ASELS
|33,96
|8.545.992.004
|% 2,91
|
|THYAO
|74,90
|5.371.482.626
|% 0,81
|
|YKBNK
|7,08
|4.066.857.098
|% -9,92
|
|KRDMD
|13,56
|3.725.832.855
|% 0,44
|
|ISCTR
|9,16
|3.433.441.060
|% -9,93
|
|YKBNK
|7,08
|4.066.857.098
|% -9,92
|
|EKGYO
|4,25
|1.883.021.685
|% -3,85
|
|ISCTR
|9,16
|3.433.441.060
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,56
|3.725.832.855
|% 0,44
|
|ASELS
|33,96
|8.545.992.004
|% 2,91
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2609
|18,2645
|% 0,19
|
|Euro
|18,2877
|18,2971
|% 0,51
|
|Sterlin
|20,9010
|21,0058
|% -0,40
|
|Frank
|18,9803
|19,0946
|% 0,56
|
|Riyal
|4,8443
|4,8686
|% 0,17
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|-13,03
|
|Altın Gr.
|988
|989
|-6,96
|
|Cumhuriyet
|6.672
|6.773
|-59,00
|
|Tam
|6.687
|6.750
|-42,00
|
|Yarım
|3.258
|3.300
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.650
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,44
|19,46
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|-0,13
|
|B. Petrol
|92,21
|92,21
|-1,89
|
Seans Raporu
16:30
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16:45YKBNK
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, BRMEN, AKENR, ZOREN, ULUFA, IHLAS, MERKO, KIMMR, KAPLM, IHEVA
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16:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NTHOL, ISGYO, PAGYO, HALKB, HKTM, SKBNK, AKBNK, ISATR, GARAN, ISCTR