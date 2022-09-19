***EKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.09.2022 16:19
***EKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063987
BIST
17:073.208
En Yüksek
|Değişim
|: -5,02%
|| -169,47
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.208
17:0718,3025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0469
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
17:0718,3287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0449
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
17:07978,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,62
|Açılış
|: 978,85
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler17:07
|SMRTG
|45,98
|109.658.402
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|9.189.736
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|25.923.154
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|27.225.734
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,99
|14.675.910
|% 9,92
|
|ASELS
|30,42
|3.377.389.898
|% -10,00
|
|HALKB
|8,95
|2.691.849.547
|% -9,96
|
|NTHOL
|9,95
|143.360.796
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|24.177.760
|% -9,95
|
|ISCTR
|7,89
|2.691.308.550
|% -9,93
|
|AKBNK
|11,10
|4.464.858.761
|% -8,94
|
|GARAN
|19,62
|4.031.436.537
|% -9,92
|
|ASELS
|30,42
|3.377.389.898
|% -10,00
|
|YKBNK
|6,81
|3.073.638.669
|% -7,09
|
|EKGYO
|3,94
|2.978.719.072
|% -9,84
|
|EKGYO
|3,94
|2.978.719.072
|% -9,84
|
|YKBNK
|6,81
|3.073.638.669
|% -7,09
|
|AKBNK
|11,10
|4.464.858.761
|% -8,94
|
|ISCTR
|7,89
|2.691.308.550
|% -9,93
|
|HALKB
|8,95
|2.691.849.547
|% -9,96
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2922
|18,3025
|% 0,26
|
|Euro
|18,3038
|18,3287
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,7576
|20,8617
|% -0,14
|
|Frank
|18,8396
|18,9531
|% -0,02
|
|Riyal
|4,8512
|4,8755
|% 0,15
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|-10,64
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-4,03
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.670
|6.755
|43,00
|
|Yarım
|3.250
|3.290
|9,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.646
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,38
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,14
|
|B. Petrol
|90,23
|90,23
|-1,12
|
Seans Raporu
17:07
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17:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -214, 38 kaybederek (% -5.84 ) 3, 454
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17:24
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ASELS, HALKB
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17:24XU100
Endeks 3, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 02 altında . İşlem hacmi 52, 369.00 milyon TL de
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17:24ZPLIB
Yüzde -8.10 oranında düşüşle 33.26 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 550 adet işlem
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17:22IHLAS
Yüzde -8.70 oranında düşüşle 0.63 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 133, 435 adet işlem