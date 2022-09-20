***EKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2022 11:43
***EKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EKGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064190
BIST
16:023.233
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 33,63
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
16:0218,3130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0191
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
16:0218,2868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0438
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2400
16:02982,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,04
|Açılış
|: 982,11
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
979,70
BIST En Aktif Hisseler16:00
|HDFGS
|2,75
|77.718.918
|% 10,00
|
|HKTM
|37,44
|72.291.082
|% 9,99
|
|BIOEN
|12,89
|203.447.344
|% 9,98
|
|ZOREN
|3,60
|492.049.448
|% 9,76
|
|AKENR
|2,58
|118.495.689
|% 8,86
|
|TSKB
|3,97
|15.511.556
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|4.130.956
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|16.452.406
|% -9,90
|
|TURSG
|6,58
|242.095.106
|% -9,86
|
|VAKBN
|8,44
|6.275.378.153
|% -9,83
|
|ISCTR
|8,16
|3.808.031.759
|% 3,42
|
|GARAN
|19,70
|3.667.190.460
|% 0,46
|
|THYAO
|70,95
|3.650.589.333
|% 3,20
|
|HALKB
|8,17
|3.598.537.467
|% -8,72
|
|VAKBN
|8,44
|6.275.378.153
|% -9,83
|
|EKGYO
|3,87
|1.990.076.689
|% -1,78
|
|ISCTR
|8,16
|3.808.031.759
|% 3,42
|
|HALKB
|8,17
|3.598.537.467
|% -8,72
|
|YKBNK
|7,11
|2.721.618.723
|% 5,49
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3076
|18,3139
|% 0,11
|
|Euro
|18,2736
|18,2898
|% -0,22
|
|Sterlin
|20,8471
|20,9516
|% 0,13
|
|Frank
|18,8594
|18,9730
|% -0,03
|
|Riyal
|4,8548
|4,8791
|% 0,25
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-8,67
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|-10,00
|
|Tam
|6.663
|6.750
|-39,00
|
|Yarım
|3.247
|3.288
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.645
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|-0,17
|
|B. Petrol
|92,23
|92,23
|0,23
|
Seans Raporu
16:00
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-
16:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 15 artarak (% 1.45 ) 2, 871
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16:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BIOEN, ZOREN, HKTM, HDFGS
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16:15
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ROYAL, SKBNK, ISGYO, TSKB
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16:15
ALCAR, HKTM, HDFGS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:15
DERHL, IHAAS, TSKB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında