***EKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 17:14
***EKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EKGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066002
BIST
17:183.087
En Yüksek
|Değişim
|: -3,47%
|| -110,97
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.081
17:1818,5366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0185
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
17:1818,1080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0882
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1489
En Düşük
17,8996
17:18981,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -5,90
|Açılış
|: 981,62
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:16
|BFREN
|1.390,40
|23.068.810
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.522.994
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|440.864.494
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|216.751.721
|% -9,99
|
|BAGFS
|23,14
|154.092.616
|% -9,96
|
|ISGYO
|6,65
|17.915.113
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.515.544
|% -9,83
|
|THYAO
|66,50
|3.603.863.964
|% -3,55
|
|ASELS
|29,50
|3.091.915.358
|% 2,64
|
|YKBNK
|6,93
|2.003.438.530
|% -1,84
|
|HEKTS
|55,00
|1.837.630.846
|% -7,56
|
|GARAN
|18,78
|1.706.636.593
|% -2,44
|
|SKBNK
|1,83
|931.601.858
|% -1,61
|
|TSKB
|2,40
|967.166.799
|% 2,56
|
|EKGYO
|3,73
|1.253.623.815
|% -3,62
|
|YKBNK
|6,93
|2.003.438.530
|% -1,84
|
|ZOREN
|3,19
|889.840.884
|% -7,54
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5293
|18,5321
|% 0,08
|
|Euro
|18,0934
|18,1080
|% 0,49
|
|Sterlin
|20,2533
|20,3549
|% 0,83
|
|Frank
|18,8049
|18,9182
|% -0,39
|
|Riyal
|4,9168
|4,9415
|% 0,40
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-14,63
|
|Altın Gr.
|985
|986
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|6.582
|6.682
|-50,00
|
|Tam
|6.618
|6.694
|-87,00
|
|Yarım
|3.220
|3.272
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.637
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,52
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|-0,12
|
|B. Petrol
|87,47
|87,47
|-0,58
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:31ERBOS
Yüzde -7.47 oranında düşüşle 130.00 lira fiyatla işlem gören hissede 868, 782 adet işlem
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17:30USAK
Yüzde -7.90 oranında düşüşle 3.03 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 281, 705 adet işlem
-
17:29USAK
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 170, 882 adet işlem
-
17:27XU100
Endeks 3, 115 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 59 altında . İşlem hacmi 44, 610.00 milyon TL de
-
17:26BRLSM
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 11.17 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 147, 053 adet işlem