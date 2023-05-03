***EKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.05.2023 12:12
***EKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EKGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146225
BIST
14:004.392
En Yüksek
|Değişim
|: -2,53%
|| -114,23
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
14:0019,4763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0139
|Açılış
|: 20,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
14:0021,5332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1246
|Açılış
|: 22,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
14:001.262,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,79
|Açılış
|: 1.262,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler14:00
|INTEM
|77,00
|10.031.052
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|56.241.238
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|22.089.112
|% 9,95
|
|OYLUM
|3,80
|80.071.415
|% 6,74
|
|ISMEN
|44,50
|91.002.099
|% 6,71
|
|MAGEN
|30,06
|22.373.836
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|84.512.639
|% -10,00
|
|CVKMD
|153,90
|619.864.611
|% -10,00
|
|ECZYT
|112,50
|44.963.316
|% -10,00
|
|INVEO
|17,64
|43.730.283
|% -10,00
|
|EUPWR
|77,60
|4.378.435.413
|% -1,71
|
|THYAO
|125,40
|2.154.228.924
|% -0,71
|
|EREGL
|31,22
|1.405.191.919
|% -3,16
|
|KOZAL
|16,24
|1.364.336.648
|% -8,82
|
|TUPRS
|65,45
|1.184.110.648
|% 0,15
|
|KOZAL
|16,24
|1.364.336.648
|% -8,82
|
|EKGYO
|5,48
|453.437.346
|% -4,70
|
|YKBNK
|9,19
|545.196.319
|% -1,71
|
|EUPWR
|77,60
|4.378.435.413
|% -1,71
|
|ISCTR
|10,58
|482.094.796
|% -1,21
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4723
|19,4763
|% 0,07
|
|Euro
|21,5138
|21,5332
|% 0,58
|
|Sterlin
|24,2787
|24,4005
|% 0,36
|
|Frank
|21,8178
|21,9493
|% 0,56
|
|Riyal
|5,1764
|5,2024
|% 0,06
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|-0,43
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.263
|0,79
|
|Cumhuriyet
|9.047
|9.184
|91,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.437
|4.537
|-74,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.276
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,27
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,82
|15,84
|-0,05
|
|B. Petrol
|73,01
|73,01
|-2,31
|