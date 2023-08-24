***EKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2023 15:53
***EKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189185
BIST
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17:267.606
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 4,24
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:2625,8006
En Yüksek
|Değişim
|: -5,11%
|| -1,3887
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:2628,1072
En Yüksek
|Değişim
|: -4,81%
|| -1,4191
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:261.588,05
En Yüksek
|Değişim
|: -5,15%
|| -86,18
|Açılış
|: 1.588,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:24
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|128.260.007
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|KENT
|585,70
|17.668.812
|% 9,99
|
|DOAS
|288,70
|2.568.236.068
|% -11,98
|
|KAYSE
|48,60
|2.226.333.903
|% -10,00
|
|EYGYO
|27,72
|210.577.769
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|337.443.383
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|230.896.500
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,77
|14.346.269.699
|% 8,90
|
|ISCTR
|18,05
|13.400.213.836
|% 7,50
|
|THYAO
|233,90
|12.487.732.769
|% -2,42
|
|AKBNK
|30,06
|11.259.473.915
|% 8,68
|
|KLSER
|114,90
|10.559.602.073
|% -9,81
|
|YKBNK
|16,77
|14.346.269.699
|% 8,90
|
|ISCTR
|18,05
|13.400.213.836
|% 7,50
|
|EKGYO
|8,51
|5.081.433.530
|% -5,23
|
|SKBNK
|4,11
|2.156.147.856
|% 4,58
|
|AKBNK
|30,06
|11.259.473.915
|% 8,68
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7235
|25,7697
|% -5,22
|
|Euro
|27,8909
|28,1066
|% -4,81
|
|Sterlin
|32,4631
|32,6259
|% -5,84
|
|Frank
|29,0856
|29,2608
|% -5,69
|
|Riyal
|6,8392
|6,8735
|% -5,33
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|3,63
|
|Altın Gr.
|1.588
|1.589
|-85,70
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.772
|11.040
|-324,00
|
|Yarım
|5.403
|5.541
|-158,00
|
|Çeyrek
|2.693
|2.770
|-80,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,11
|-1,16
|
|B. Petrol
|83,28
|83,28
|0,07
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:39KZBGY
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 21.90 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 213, 425 adet işlem
-
17:38KORDS
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 78.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 113, 953 adet işlem
-
17:37CVKMD
Yüzde -7.28 oranında düşüşle 420.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 738, 916 adet işlem
-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 02 artarak (% 0.49 ) 8, 135
-
17:36XU100
Endeks 7, 578 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 203, 876.00 milyon TL de