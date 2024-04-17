***EKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.04.2024 17:05
***EKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273819
BIST
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17:409.557
En Düşük
|Değişim
|: 0,09%
|| 9,00
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.504
En Yüksek
9.717
17:4032,5128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0613
|Açılış
|: 32,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
17:4034,6131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0683
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
17:402.501,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 14,76
|Açılış
|: 2.499,53
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler17:40
|ATSYH
|52,25
|5.024.941
|% 10,00
|
|KTLEV
|155,20
|290.307.894
|% 9,99
|
|ATATP
|142,00
|229.334.261
|% 9,99
|
|BURCE
|237,90
|131.597.990
|% 9,99
|
|DAGHL
|21,04
|23.806.980
|% 9,98
|
|DITAS
|20,88
|53.004.473
|% -10,00
|
|GRNYO
|10,45
|309.692.418
|% -9,99
|
|CELHA
|41,62
|84.693.908
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,76
|377.101.032
|% -9,98
|
|OYAYO
|38,70
|5.406.989
|% -9,87
|
|THYAO
|298,00
|8.661.331.327
|% 0,34
|
|YKBNK
|30,50
|5.304.522.810
|% 1,67
|
|ISCTR
|12,29
|4.430.049.510
|% 1,07
|
|AKBNK
|56,40
|4.374.145.920
|% 0,98
|
|TUPRS
|186,20
|4.085.840.039
|% 0,11
|
|ISCTR
|12,29
|4.430.049.510
|% 1,07
|
|ZOREN
|5,86
|2.017.974.514
|% 2,45
|
|ENTRA
|14,04
|3.718.785.972
|% -5,45
|
|EKGYO
|10,25
|2.035.536.396
|% -4,21
|
|YKBNK
|30,50
|5.304.522.810
|% 1,67
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5077
|32,5128
|% 0,19
|
|Euro
|34,5990
|34,6131
|% 0,20
|
|Sterlin
|40,4840
|40,6869
|% 0,31
|
|Frank
|35,6156
|35,7942
|% 0,11
|
|Riyal
|8,6613
|8,7047
|% 0,03
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,67
|28,70
|% 0,66
|
|Platin
|954,10
|955,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.043,43
|1.044,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,96
|88,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.391,03
|2.391,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:40
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-
17:57YAYLA
Yüzde 9.94 oranında artışla 25.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 708, 153 adet işlem
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17:56DNISI
Yüzde 9.94 oranında artışla 21.56 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 238, 463 adet işlem
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17:55SNICA
Yüzde 7.66 oranında artışla 37.96 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 198, 547 adet işlem
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17:53XU100
Endeks 9, 558 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 89, 408.00 milyon TL de
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17:53DGNMO
Yüzde 5.41 oranında artışla 13.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 803, 591 adet işlem