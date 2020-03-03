***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
03.03.2020 20:02
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Idealist Cadde
Rapor Tarihi
18.02.2020
Açıklamalar
İstanbul Şile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında (Idealist Cadde) projesi ile ilgili olarak hazırlatılan Revize Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824028
BIST
18:05111.207
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 3.897,40
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
111.207
En Düşük
108.881
18:056,1112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0076
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,1112
En Düşük
6,0986
18:056,8318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,8330
En Düşük
6,8196
18:05321,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 7,66
|Açılış
|: 321,53
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
323,70
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|8,07
|162.498.589
|% 19,91
|
|CRFSA
|6,87
|54.308.726
|% 19,90
|
|DYOBY
|5,62
|34.531.612
|% 19,83
|
|AVGYO
|2,10
|99.826.186
|% 16,02
|
|DAGHL
|3,39
|1.440.914
|% 14,92
|
|NIBAS
|6,40
|204.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,37
|10.017.769
|% -5,95
|
|OSMEN
|6,81
|15.551
|% -5,42
|
|GYHOL
|21,84
|13.132.562
|% -4,88
|
|ALARK
|5,61
|100.778.987
|% -4,10
|
|ASELS
|30,48
|1.565.723.915
|% 7,93
|
|THYAO
|12,22
|1.205.977.083
|% 3,56
|
|GARAN
|10,19
|660.204.564
|% 6,48
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|HALKB
|6,49
|421.230.417
|% 6,74
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|KARSN
|1,90
|376.240.027
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,38
|256.167.952
|% 7,81
|
|YKBNK
|2,56
|384.743.450
|% 7,11
|
|IHYAY
|1,15
|172.761.956
|% 7,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7972
|7,8363
|% -0,55
|
|Frank
|6,3578
|6,3961
|% -0,48
|
|Riyal
|1,6219
|1,6300
|% -0,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|1,44
|
|Altın Gr.
|321
|322
|7,53
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,20
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|52,04
|52,04
|0,14
|
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