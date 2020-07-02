***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.06.2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAtak Gayrimenkul Değerleme A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiBizim MahalleRapor Tarihi01.07.2020AçıklamalarEmlak Konut Bizim Mahalle 884 Ada 1 Parsel projesi için hazırlatılan Revize Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır. Söz konusu raporun yapı denetimine ilişkin hususlar başlığında revizyon yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854274BIST