***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
02.07.2020 21:54
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Bizim Mahalle
Rapor Tarihi
01.07.2020
Açıklamalar
Emlak Konut Bizim Mahalle 884 Ada 1 Parsel projesi için hazırlatılan Revize Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır. Söz konusu raporun yapı denetimine ilişkin hususlar başlığında revizyon yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854274
BIST
18:05116.908
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 1.592,79
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
18:056,8551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
18:057,7138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0080
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6907
18:05391,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,22
|Açılış
|: 391,19
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
392,22
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|14,41
|55.102.890
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.091.591
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.811.067
|% 10,00
|
|YAPRK
|10,79
|12.238.907
|% 9,99
|
|BIZIM
|21,14
|402.077.950
|% 9,99
|
|SNKRN
|3,20
|1.219.661
|% -9,86
|
|CEOEM
|4,29
|107.504.200
|% -5,92
|
|ULAS
|5,13
|6.132.446
|% -5,35
|
|AKMGY
|38,20
|15.673.647
|% -4,31
|
|UMPAS
|0,75
|128.788
|% -3,85
|
|GARAN
|8,36
|1.314.082.486
|% 0,72
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 8,20
|
|ISFIN
|4,29
|1.043.479.714
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 2,48
|
|THYAO
|12,26
|921.381.248
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 2,48
|
|IEYHO
|1,02
|377.389.425
|% 9,68
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 8,20
|
|ALBRK
|1,76
|467.164.147
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,24
|822.222.089
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5149
|8,5576
|% -0,03
|
|Frank
|7,2163
|7,2598
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8213
|1,8304
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|5,26
|
|Altın Gr.
|391
|391
|1,34
|
|Cumhuriyet
|2.534
|2.555
|8,20
|
|Tam
|2.608
|2.622
|8,30
|
|Yarım
|1.267
|1.282
|4,00
|
|Çeyrek
|633
|642
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,95
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,76
|42,76
|0,73
|