***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.07.2020 19:55
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İdealist Koru
Rapor Tarihi
23.07.2020
Açıklamalar
İstanbul Şile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında (İdealist Koru) projesi ile ilgili olarak hazırlatılan "Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863823
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:357,0057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0318
|Açılış
|: 7,1260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0128
En Düşük
6,9617
12:358,2660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0276
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2673
En Düşük
8,1817
12:35438,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -4,49
|Açılış
|: 438,11
|
|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
435,64
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|PKENT
|954,60
|2.252.856
|% 9,99
|
|BURVA
|85,90
|8.269.966
|% 9,99
|
|VAKFN
|4,74
|28.336.451
|% 9,98
|
|NIBAS
|16,01
|18.837.718
|% -6,65
|
|OSMEN
|12,51
|72.971
|% -3,77
|
|GOZDE
|5,63
|40.834.726
|% -3,60
|
|JANTS
|111,10
|13.072.812
|% -3,48
|
|HALKS
|3,39
|138.526
|% -3,14
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|VKGYO
|3,42
|203.861.312
|% 9,97
|
|HALKB
|5,52
|167.448.245
|% 0,73
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|YKBNK
|2,14
|161.127.506
|% -1,83
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|YKBNK
|2,14
|161.127.506
|% -1,83
|
|VKGYO
|3,42
|203.861.312
|% 9,97
|
|ODAS
|2,52
|133.077.622
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0953
|9,1409
|% 0,52
|
|Frank
|7,6381
|7,6841
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8592
|1,8685
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-20,87
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-4,76
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|32,00
|
|Tam
|2.969
|3.023
|-6,10
|
|Yarım
|1.441
|1.473
|-0,80
|
|Çeyrek
|723
|739
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,29
|-1,03
|
|Gümüş Gr.
|5,22
|5,22
|-0,23
|
|B. Petrol
|42,94
|42,94
|-1,15
|
Seans Raporu
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