***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
04.08.2020 16:22
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Merkez Ankara
Rapor Tarihi
27.07.2020
Açıklamalar
Ankara Yenimahalle İstasyon Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (MERKEZ ANKARA) projesi ile ilgili olarak hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864724
BIST
17:471.081
En Yüksek
|Değişim
|: -4,08%
|| -45,96
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
17:476,9770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0243
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
17:478,2474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0555
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2474
En Düşük
8,1695
17:47445,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,37
|Açılış
|: 445,13
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
446,11
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|53.608.919
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|144.309.807
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|AKMGY
|46,82
|8.735.524
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,32
|6.196.766
|% 9,95
|
|KLNMA
|41,76
|53.452.182
|% -10,00
|
|OZBAL
|2,97
|4.348.110
|% -10,00
|
|BIZIM
|15,30
|36.615.728
|% -10,00
|
|KONYA
|423,90
|142.259.281
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.422.592
|% -10,00
|
|ASELS
|33,56
|1.464.006.287
|% -4,82
|
|EKGYO
|2,07
|1.356.710.100
|% -7,59
|
|GARAN
|6,76
|1.347.651.360
|% -3,70
|
|THYAO
|10,72
|1.141.234.177
|% 0,28
|
|AKBNK
|5,02
|707.358.682
|% -4,20
|
|EKGYO
|2,07
|1.356.710.100
|% -7,59
|
|ISGYO
|1,94
|482.299.622
|% -3,96
|
|TSKB
|1,10
|252.401.339
|% -2,65
|
|HLGYO
|2,33
|557.391.077
|% -7,17
|
|GARAN
|6,76
|1.347.651.360
|% -3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0615
|9,1070
|% 0,02
|
|Frank
|7,5711
|7,6167
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|15,09
|
|Altın Gr.
|444
|445
|2,86
|
|Cumhuriyet
|2.911
|2.946
|-4,20
|
|Tam
|2.998
|3.032
|-4,30
|
|Yarım
|1.455
|1.478
|-2,10
|
|Çeyrek
|730
|741
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,33
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|5,57
|5,58
|0,14
|
|B. Petrol
|43,96
|43,96
|-0,19
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