***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
18.12.2020 18:03
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Göl Panorama
Rapor Tarihi
15.12.2020
Açıklamalar
İstanbul Avcılar Kapadık Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında "Göl Panorama" Projesi ile ilgili olarak hazırlatılan 2020 Yıl Sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu Ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893900
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,96
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
18:057,6308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0719
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6107
18:059,3532
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,1046
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3158
18:05460,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -6,12
|Açılış
|: 460,82
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|JANTS
|280,50
|230.707.588
|% 10,00
|
|AKCNS
|16,85
|105.544.022
|% 9,99
|
|BRYAT
|460,50
|62.028.980
|% 9,98
|
|ALCAR
|281,10
|37.470.269
|% 9,98
|
|OTKAR
|260,20
|428.846.481
|% 9,97
|
|CASA
|137,70
|1.531.387
|% -10,00
|
|KARTN
|3.006,70
|543.977.013
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|1.149.055
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.560.095
|% -9,98
|
|YAPRK
|44,20
|3.212.766
|% -9,98
|
|THYAO
|12,96
|2.325.804.915
|% -0,38
|
|PGSUS
|73,20
|1.474.629.449
|% -1,35
|
|EKGYO
|2,21
|1.417.277.348
|% 3,27
|
|TCELL
|16,08
|1.386.004.415
|% 1,71
|
|TSKB
|1,84
|1.283.102.347
|% 9,52
|
|TSKB
|1,84
|1.283.102.347
|% 9,52
|
|EKGYO
|2,21
|1.417.277.348
|% 3,27
|
|ISGYO
|2,40
|748.963.043
|% 4,80
|
|ODAS
|3,96
|779.338.560
|% 0,76
|
|PETKM
|4,87
|932.926.437
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6243
|7,6308
|% -0,93
|
|Euro
|9,3425
|9,3532
|% -1,11
|
|Sterlin
|10,2579
|10,3094
|% -1,49
|
|Frank
|8,5930
|8,6448
|% -0,88
|
|Riyal
|2,0263
|2,0365
|% -1,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|-3,49
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-5,96
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-39,00
|
|Tam
|3.066
|3.143
|-34,80
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-16,83
|
|Çeyrek
|743
|760
|-8,42
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,78
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,12
|
|B. Petrol
|52,10
|52,10
|0,60
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 93 artarak (% 0.45 ) 1, 558
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Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 23, 979.00 milyon TL de
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17:58GRNYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 992, 708 adet işlem
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17:56IDEAS
Yüzde 4.09 oranında artışla 14.00 lira fiyatla işlem gören hissede 341, 424 adet işlem
-
17:55TAVHL
Yüzde 4.94 oranında artışla 21.26 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 410, 581 adet işlem