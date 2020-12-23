***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiEmlak Konut Başakşehir Evleri 1-2Rapor Tarihi18.12.2020Açıklamalarİstanbul Kayabaşı Emlak Konutları 1. Etap 2. Kısım Konut ile Ada İçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri, Genel Altyapı, İmar Yolları İnşaatları İşi (Emlak Konut Başakşehir Evleri 1-2) projesi için hazırlatılan 2020 Yıl Sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu"http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894622BIST