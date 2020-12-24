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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

24.12.2020 20:02



***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Başakşehir Kayabaşı Parseli
Rapor Tarihi
21.12.2020
Açıklamalar

   İstanbul İli Başakşehir İlçesi Kayabaşı Mahallesi'nde yer alan 1 Adet Parsel için hazırlatılan 2020 Yıl Sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894832


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Tam 3.011 3.087 -18,16  
Yarım 1.455 1.493 -8,79  
Çeyrek 730 747 -4,39  
Gümüş.Ons 25,82 25,86 0,23  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 -0,02  
B. Petrol 51,23 51,23 -0,01  
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