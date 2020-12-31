***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.12.2020 14:55
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ataşehir Resmi Kurum Binası
Rapor Tarihi
22.12.2020
Açıklamalar
Ataşehir Resmi Kurum Projesi 2 adet Bağımsız Bölüm ile ilgili olarak hazırlatılan 2020 Yıl Sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896050
BIST
14:481.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,55
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
14:487,4110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0278
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
14:489,0995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0354
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
14:48453,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,69
|Açılış
|: 453,15
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler14:48
|MAALT
|111,10
|41.162.654
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|74.333.118
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.026.630
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.026.630
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,39
|108.780.812
|% -9,86
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,10
|2.369.666.624
|% 2,44
|
|SISE
|7,34
|1.156.398.470
|% 0,82
|
|ARZUM
|24,90
|1.144.749.516
|% -8,92
|
|GARAN
|10,31
|775.616.256
|% -0,58
|
|AFYON
|5,13
|450.969.031
|% 1,79
|
|SISE
|7,34
|1.156.398.470
|% 0,82
|
|ZOREN
|2,85
|396.308.101
|% 5,56
|
|EKGYO
|2,14
|278.800.957
|% -0,47
|
|YKBNK
|3,08
|324.711.110
|% -0,32
|
|TSKB
|1,78
|179.276.353
|% -1,11
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3995
|7,4110
|% 0,38
|
|Euro
|9,0915
|9,0995
|% 0,39
|
|Sterlin
|10,1242
|10,1750
|% 1,00
|
|Frank
|8,4099
|8,4606
|% 0,88
|
|Riyal
|1,9770
|1,9869
|% 0,76
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|0,67
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,69
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|43,00
|
|Tam
|2.992
|3.067
|46,92
|
|Yarım
|1.446
|1.484
|22,70
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,34
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,50
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,35
|0,02
|
|B. Petrol
|51,23
|51,23
|-0,40
|
Seans Raporu
14:48
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15:02XU100
Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 21 altında . İşlem hacmi 15, 571.00 milyon TL de
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14:57
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14:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 26 kaybederek (% -0.24 ) 1, 330
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