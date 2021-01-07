***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAtak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiSofa LocaRapor Tarihi31.12.2020AçıklamalarSofa Loca projesi 2 adet bağımsız bölüm için hazırlatılan 2020 Yıl Sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897591BIST