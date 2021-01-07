***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
07.01.2021 09:39
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Dumankaya Miks
Rapor Tarihi
31.12.2020
Açıklamalar
Dumankaya Miks projesi 21 adet bağımsız bölüm için hazırlatılan 2020 Yıl Sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897605
BIST
12:261.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 11,75
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
12:267,2496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0563
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3135
En Düşük
7,2382
12:268,9143
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0943
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,9044
12:26448,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,79
|Açılış
|: 448,09
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,13
En Düşük
447,61
BIST En Aktif Hisseler12:24
|TGSAS
|18,59
|10.670.162
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,03
|422.314
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|117.353.543
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|10.636.819
|% 9,99
|
|SUMAS
|74,90
|672.752
|% 9,99
|
|OLMIP
|8,75
|1.306.104
|% -9,98
|
|NIBAS
|45,00
|14.194.704
|% -9,09
|
|INTEM
|31,00
|859.041
|% -6,91
|
|TATGD
|11,63
|85.276.702
|% -5,68
|
|MARKA
|6,47
|5.290.037
|% -4,57
|
|EKGYO
|2,55
|2.368.591.081
|% 7,59
|
|ASELS
|19,13
|760.374.092
|% 2,35
|
|GARAN
|10,53
|711.450.805
|% 1,15
|
|AKBNK
|7,57
|537.706.265
|% 2,85
|
|TKFEN
|18,55
|524.987.213
|% 4,39
|
|EKGYO
|2,55
|2.368.591.081
|% 7,59
|
|IHLGM
|1,43
|361.357.682
|% 9,16
|
|SKBNK
|1,58
|357.144.055
|% 0,64
|
|YKBNK
|3,23
|382.061.974
|% 2,22
|
|DOHOL
|3,32
|294.812.328
|% 2,47
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2442
|7,2470
|% -0,81
|
|Euro
|8,9045
|8,9146
|% -1,04
|
|Sterlin
|9,8416
|9,8910
|% -0,74
|
|Frank
|8,1911
|8,2405
|% -1,11
|
|Riyal
|1,9278
|1,9374
|% -0,74
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|2,83
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|-57,00
|
|Tam
|2.963
|3.038
|-55,62
|
|Yarım
|1.432
|1.469
|-26,90
|
|Çeyrek
|718
|735
|-13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|54,66
|54,66
|0,36
|