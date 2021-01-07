***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
07.01.2021 09:40
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Başakşehir İkitelli-2 Parselleri
Rapor Tarihi
31.12.2020
Açıklamalar
İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 31 adet parsel için hazırlatılan 2020 Yıl Sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897606
BIST
12:261.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 11,75
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
12:267,2496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0563
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3135
En Düşük
7,2382
12:268,9143
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0943
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,9044
12:26448,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,75
|Açılış
|: 448,09
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,13
En Düşük
447,61
BIST En Aktif Hisseler12:26
|TGSAS
|18,59
|10.670.162
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,03
|422.314
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|117.383.638
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|10.715.981
|% 9,99
|
|SUMAS
|74,90
|672.752
|% 9,99
|
|OLMIP
|8,75
|1.306.104
|% -9,98
|
|NIBAS
|45,24
|14.311.868
|% -8,61
|
|INTEM
|31,00
|859.041
|% -6,91
|
|TATGD
|11,65
|85.711.802
|% -5,52
|
|MARKA
|6,45
|5.332.356
|% -4,87
|
|EKGYO
|2,55
|2.370.673.224
|% 7,59
|
|ASELS
|19,13
|768.670.031
|% 2,35
|
|GARAN
|10,53
|718.872.723
|% 1,15
|
|AKBNK
|7,56
|542.028.082
|% 2,72
|
|TKFEN
|18,54
|535.444.906
|% 4,33
|
|EKGYO
|2,55
|2.370.673.224
|% 7,59
|
|IHLGM
|1,42
|362.377.664
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,57
|357.530.225
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,23
|382.272.290
|% 2,22
|
|DOHOL
|3,32
|301.213.493
|% 2,47
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2479
|7,2496
|% -0,77
|
|Euro
|8,9045
|8,9143
|% -1,05
|
|Sterlin
|9,8476
|9,8969
|% -0,68
|
|Frank
|8,1959
|8,2452
|% -1,05
|
|Riyal
|1,9281
|1,9378
|% -0,72
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|2,70
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|-57,00
|
|Tam
|2.961
|3.036
|-57,59
|
|Yarım
|1.431
|1.468
|-27,86
|
|Çeyrek
|718
|734
|-13,92
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,22
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|54,57
|54,57
|0,27
|