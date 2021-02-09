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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

09.02.2021 11:12



***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Sarphan Finanspark
Rapor Tarihi
03.02.2021
Açıklamalar

   İstanbul Ümraniye 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Sarphan Finanspark) projesinde konumlu 35 bağımsız bölümün kira değerleri için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908552


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BIST En Aktif Hisseler13:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERBOS 60,50 128.112.195 % 10,00  
MERIT 181,50 978.285 % 10,00  
DIRIT 10,91 4.995.373 % 9,98  
DAGHL 16,98 16.928.829 % 9,97  
CLEBI 175,40 52.649.888 % 9,97  
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Sterlin 9,7469 9,7958 % 0,52  
Frank 7,9099 7,9575 % 0,84  
Riyal 1,8858 1,8953 % 0,25  
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13:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.846 1.847 16,67  
Altın Gr. 421 421 4,88  
Cumhuriyet 2.799 2.841 21,00  
Tam 2.784 2.854 19,76  
Yarım 1.345 1.381 9,56  
Çeyrek 675 690 4,78  
Gümüş.Ons 27,76 27,78 0,45  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 0,10  
B. Petrol 60,84 60,84 0,14  
Seans Raporu 13:10
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