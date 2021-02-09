***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
09.02.2021 11:12
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Sarphan Finanspark
Rapor Tarihi
03.02.2021
Açıklamalar
İstanbul Ümraniye 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Sarphan Finanspark) projesinde konumlu 35 bağımsız bölümün kira değerleri için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908552
BIST
13:101.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 12,33
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.551
En Düşük
1.536
13:107,0975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0243
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
13:108,5929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0606
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
13:10421,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 4,88
|Açılış
|: 421,34
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler13:10
|ERBOS
|60,50
|128.112.195
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|978.285
|% 10,00
|
|DIRIT
|10,91
|4.995.373
|% 9,98
|
|DAGHL
|16,98
|16.928.829
|% 9,97
|
|CLEBI
|175,40
|52.649.888
|% 9,97
|
|TACTR
|37,90
|1.737.634
|% -9,98
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|SUMAS
|67,00
|316.374
|% -6,69
|
|NIBAS
|31,54
|13.063.576
|% -5,29
|
|AGYO
|4,26
|1.818.722
|% -4,91
|
|KOZAL
|140,00
|1.702.584.435
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,61
|1.595.309.186
|% -2,97
|
|GARAN
|10,09
|1.043.791.842
|% 2,54
|
|SISE
|7,81
|996.424.182
|% 2,49
|
|PETKM
|5,37
|969.563.359
|% 3,47
|
|EKGYO
|2,61
|1.595.309.186
|% -2,97
|
|DOHOL
|3,58
|727.819.152
|% -2,19
|
|PETKM
|5,37
|969.563.359
|% 3,47
|
|TSKB
|1,82
|308.234.947
|% 1,11
|
|ALBRK
|2,23
|385.257.551
|% -0,45
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0935
|7,0975
|% 0,34
|
|Euro
|8,5874
|8,5929
|% 0,71
|
|Sterlin
|9,7469
|9,7958
|% 0,52
|
|Frank
|7,9099
|7,9575
|% 0,84
|
|Riyal
|1,8858
|1,8953
|% 0,25
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|16,67
|
|Altın Gr.
|421
|421
|4,88
|
|Cumhuriyet
|2.799
|2.841
|21,00
|
|Tam
|2.784
|2.854
|19,76
|
|Yarım
|1.345
|1.381
|9,56
|
|Çeyrek
|675
|690
|4,78
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,78
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,10
|
|B. Petrol
|60,84
|60,84
|0,14
|