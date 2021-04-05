***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
05.04.2021 16:25
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Nişantaşı Koru
Rapor Tarihi
31.03.2021
Açıklamalar
İstanbul Şişli Teşvikiye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi işi kapsamında "Nişantaşı Koru" projesi ile ilgili olarak hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923413
BIST
17:001.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,02
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.443
En Düşük
1.429
17:008,1226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0299
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
17:009,5959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0130
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
17:00450,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,16
|Açılış
|: 450,89
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler17:00
|ERBOS
|75,90
|48.812.022
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|310.977.193
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.692.589
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|118.774.904
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,28
|1.034.871.899
|% -10,00
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|20.736.229
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,01
|1.392.846.553
|% 4,69
|
|BJKAS
|8,28
|1.034.871.899
|% -10,00
|
|KOZAL
|126,70
|810.874.117
|% 1,28
|
|GARAN
|6,91
|727.859.201
|% 0,41
|
|GUBRF
|76,15
|586.834.453
|% 4,32
|
|EKGYO
|2,01
|1.392.846.553
|% 4,69
|
|IHLGM
|1,16
|155.826.742
|% 3,57
|
|BJKAS
|8,28
|1.034.871.899
|% -10,00
|
|ODAS
|3,67
|394.361.486
|% 4,56
|
|GARAN
|6,91
|727.859.201
|% 0,41
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1172
|8,1226
|% -0,37
|
|Euro
|9,5829
|9,5959
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,2543
|11,3107
|% 0,12
|
|Frank
|8,6211
|8,6731
|% 0,07
|
|Riyal
|2,1589
|2,1697
|% -0,39
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-3,01
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|292
|302
|-2.726,00
|
|Tam
|2.966
|3.041
|-6,36
|
|Yarım
|1.434
|1.471
|-3,08
|
|Çeyrek
|719
|735
|-1,54
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,50
|63,50
|-1,36
|
Seans Raporu
17:00
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