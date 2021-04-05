***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









Nişantaşı KoruRapor Tarihi31.03.2021Açıklamalarİstanbul Şişli Teşvikiye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi işi kapsamında "Nişantaşı Koru" projesi ile ilgili olarak hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923413BIST