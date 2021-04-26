***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
26.04.2021 11:56
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriğmenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930834
BIST
16:391.368
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 22,77
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.370
En Düşük
1.344
16:398,3025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0663
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
16:3910,0220
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,1176
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0034
16:39473,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -4,50
|Açılış
|: 473,76
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler16:37
|ULAS
|4,84
|3.111.846
|% 10,00
|
|TRILC
|40,48
|44.140.320
|% 10,00
|
|EGPRO
|30,80
|13.942.529
|% 10,00
|
|MAALT
|193,60
|6.496.202
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.798,00
|1.144.846
|% 10,00
|
|BJKAS
|7,88
|89.779.759
|% -9,94
|
|UMPAS
|1,58
|51.486
|% -9,71
|
|PEKGY
|1,24
|97.518.292
|% -8,82
|
|IDEAS
|66,10
|435.124
|% -7,94
|
|FENER
|31,28
|45.200.385
|% -7,13
|
|EREGL
|18,92
|1.108.871.638
|% 5,17
|
|THYAO
|11,67
|918.698.402
|% 3,55
|
|GWIND
|5,81
|853.034.392
|% 4,50
|
|GARAN
|7,08
|789.404.887
|% 0,14
|
|PETKM
|6,50
|762.022.786
|% 3,34
|
|GWIND
|5,81
|853.034.392
|% 4,50
|
|YKBNK
|2,09
|287.279.059
|% 0,48
|
|PETKM
|6,50
|762.022.786
|% 3,34
|
|GARAN
|7,08
|789.404.887
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,07
|642.603.663
|% 1,43
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2970
|8,2996
|% -0,83
|
|Euro
|10,0156
|10,0239
|% -1,14
|
|Sterlin
|11,4759
|11,5335
|% -0,91
|
|Frank
|9,0121
|9,0663
|% -1,22
|
|Riyal
|2,2038
|2,2148
|% -0,95
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-0,74
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-5,02
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,12
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,52
|64,52
|-0,90
|