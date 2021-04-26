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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

26.04.2021 11:57



***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Bahçekent Emlak Konutları 1-3
Rapor Tarihi
19.04.2021
Açıklamalar

İstanbul Hoşdere Emlak Konutları 1.Etap 3.Kısım Ticaret, Okul, Spor Salonu, Kreş Ve Cami İle Genel Altyapı Çevre Düzenleme İnşaatları İşi kapsamında Bahçekent Emlak Konutları 1-3 Projesinde konumlu 1 adet bağımsız bölüm için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930836


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Tam 3.105 3.186 -18,22  
Yarım 1.501 1.541 -8,81  
Çeyrek 753 770 -4,41  
Gümüş.Ons 25,96 25,99 -0,04  
Gümüş Gr. 6,93 6,94 -0,06  
B. Petrol 64,41 64,41 -1,01  
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