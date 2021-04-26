***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
26.04.2021 11:57
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Bahçekent Emlak Konutları 1-3
Rapor Tarihi
19.04.2021
Açıklamalar
İstanbul Hoşdere Emlak Konutları 1.Etap 3.Kısım Ticaret, Okul, Spor Salonu, Kreş Ve Cami İle Genel Altyapı Çevre Düzenleme İnşaatları İşi kapsamında Bahçekent Emlak Konutları 1-3 Projesinde konumlu 1 adet bağımsız bölüm için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930836
BIST
15:191.366
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 21,19
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.368
En Düşük
1.344
15:198,3032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0656
|Açılış
|: 8,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
15:1910,0383
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,1013
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0182
15:19473,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,64
|Açılış
|: 473,62
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,52
BIST En Aktif Hisseler15:17
|TRILC
|40,48
|43.792.435
|% 10,00
|
|EGPRO
|30,80
|13.720.523
|% 10,00
|
|MAALT
|193,60
|6.474.712
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.798,00
|1.144.846
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,51
|143.355
|% 10,00
|
|BJKAS
|7,88
|87.698.218
|% -9,94
|
|UMPAS
|1,58
|51.486
|% -9,71
|
|PEKGY
|1,23
|81.318.216
|% -9,56
|
|IDEAS
|66,10
|435.124
|% -7,94
|
|GLYHO
|3,62
|49.763.432
|% -7,42
|
|EREGL
|19,03
|966.655.575
|% 5,78
|
|GWIND
|5,86
|774.691.322
|% 5,40
|
|THYAO
|11,59
|754.489.352
|% 2,84
|
|GARAN
|7,06
|736.128.120
|% -0,14
|
|PETKM
|6,45
|659.140.423
|% 2,54
|
|GWIND
|5,86
|774.691.322
|% 5,40
|
|YKBNK
|2,08
|270.787.510
|% 0,00
|
|GARAN
|7,06
|736.128.120
|% -0,14
|
|PETKM
|6,45
|659.140.423
|% 2,54
|
|EKGYO
|1,83
|137.923.797
|% 1,67
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3029
|8,3089
|% -0,72
|
|Euro
|10,0352
|10,0440
|% -0,94
|
|Sterlin
|11,5039
|11,5616
|% -0,67
|
|Frank
|9,0321
|9,0865
|% -1,00
|
|Riyal
|2,2080
|2,2191
|% -0,76
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-5,96
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-4,82
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|-16,00
|
|Tam
|3.105
|3.186
|-18,22
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-8,81
|
|Çeyrek
|753
|770
|-4,41
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,41
|64,41
|-1,01
|
Seans Raporu
15:17
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