***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAtak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiBahçekent Emlak Konutları 1-3Rapor Tarihi19.04.2021Açıklamalarİstanbul Hoşdere Emlak Konutları 1.Etap 3.Kısım Ticaret, Okul, Spor Salonu, Kreş Ve Cami İle Genel Altyapı Çevre Düzenleme İnşaatları İşi kapsamında Bahçekent Emlak Konutları 1-3 Projesinde konumlu 1 adet bağımsız bölüm için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930836BIST