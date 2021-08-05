***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
05.08.2021 18:54
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
02.08.2021
Rapor Tarihi
Körfezkent 4. Etap
Açıklamalar
"Kocaeli Körfezkent Emlak Konutları 4.Etap Konut ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatları İşi" kapsamında "Körfezkent 4 .Etap" projesinde konumlu 1 adet bağımsız bölüm ile ilgili olarak hazırlatılan "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955135
BIST
18:051.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 17,98
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.432
En Düşük
1.408
18:058,5371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0625
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
18:0510,1262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0859
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
18:05495,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,19
|Açılış
|: 495,17
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VBTYZ
|20,90
|5.232.566
|% 10,00
|
|UZERB
|35,86
|458.724
|% 10,00
|
|KAPLM
|23,56
|30.603.256
|% 9,99
|
|EDATA
|17,94
|113.011.217
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.221.898
|% 9,98
|
|DERIM
|10,43
|15.101.492
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.567.777
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.736.430
|% -9,84
|
|SANFM
|19,50
|10.066.874
|% -9,30
|
|SNKRN
|21,06
|797.164
|% -9,22
|
|GARAN
|9,26
|2.286.056.080
|% 1,76
|
|KOZAL
|109,50
|1.737.153.209
|% 3,30
|
|TUPRS
|97,75
|817.805.775
|% 3,38
|
|THYAO
|12,76
|652.575.263
|% 1,03
|
|AKBNK
|5,52
|633.367.741
|% 1,85
|
|GARAN
|9,26
|2.286.056.080
|% 1,76
|
|YKBNK
|2,49
|614.729.809
|% 1,63
|
|ODAS
|1,39
|167.617.974
|% 2,96
|
|AKBNK
|5,52
|633.367.741
|% 1,85
|
|TSKB
|1,33
|127.054.129
|% 1,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5363
|8,5417
|% 0,79
|
|Euro
|10,1187
|10,1310
|% 0,90
|
|Sterlin
|11,8579
|11,9174
|% 1,00
|
|Frank
|9,3788
|9,4353
|% 0,67
|
|Riyal
|2,2700
|2,2814
|% 0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-8,29
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,61
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,01
|
|B. Petrol
|71,42
|71,42
|1,04
|