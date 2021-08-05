***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAtak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriği02.08.2021Rapor TarihiKörfezkent 4. EtapAçıklamalar"Kocaeli Körfezkent Emlak Konutları 4.Etap Konut ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatları İşi" kapsamında "Körfezkent 4 .Etap" projesinde konumlu 1 adet bağımsız bölüm ile ilgili olarak hazırlatılan "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955135BIST