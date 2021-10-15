***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
15.10.2021 12:06
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Nidapark İstinye
Rapor Tarihi
11.10.2021
Açıklamalar
"İstanbul Sarıyer İstinye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ile ilgili Nidapark İstinye projesi için hazırlatılan 2021 yıl sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970991
BIST
12:011.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,78
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.410
12:019,2150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0376
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2277
En Düşük
9,1719
12:0110,6989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0256
|Açılış
|: 10,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7295
En Düşük
10,6401
12:01528,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,52
|Açılış
|: 528,70
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
527,94
BIST En Aktif Hisseler12:01
|KERVN
|0,75
|336.551
|% 7,14
|
|MERIT
|28,24
|19.848.394
|% 6,57
|
|PENGD
|3,60
|18.283.434
|% 5,88
|
|CEOEM
|10,28
|66.579.192
|% 4,79
|
|SANFM
|26,24
|19.764.402
|% 4,63
|
|BAYRK
|8,91
|1.499.794
|% -10,00
|
|ISBTR
|27.898,80
|83.696
|% -10,00
|
|PRKAB
|15,64
|70.355.866
|% -9,96
|
|KZBGY
|28,60
|159.476.982
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.478.112
|% -9,95
|
|GARAN
|9,08
|1.124.024.378
|% -1,94
|
|TUPRS
|128,50
|426.455.607
|% 2,80
|
|THYAO
|14,46
|365.302.803
|% 1,12
|
|ASELS
|16,62
|271.485.692
|% 0,30
|
|EREGL
|17,57
|263.490.453
|% 0,11
|
|EKGYO
|1,87
|239.101.175
|% 1,63
|
|GARAN
|9,08
|1.124.024.378
|% -1,94
|
|YKBNK
|2,38
|259.048.634
|% -0,42
|
|VAKBN
|3,38
|139.535.666
|% -2,03
|
|AKBNK
|5,18
|203.871.715
|% -1,33
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2109
|9,2150
|% 0,41
|
|Euro
|10,6954
|10,6989
|% 0,24
|
|Sterlin
|12,5985
|12,6617
|% 0,64
|
|Frank
|9,9327
|9,9925
|% 0,32
|
|Riyal
|2,4467
|2,4590
|% 0,25
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-10,71
|
|Altın Gr.
|528
|529
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|3.491
|3.544
|-15,00
|
|Tam
|3.474
|3.562
|-14,00
|
|Yarım
|1.679
|1.723
|-6,78
|
|Çeyrek
|842
|861
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,31
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,91
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,82
|84,82
|0,82
|