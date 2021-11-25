***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
25.11.2021 09:49
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
arihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Varyap Meridian
Rapor Tarihi
19.11.2021
Açıklamalar
"İstanbul Ataşehir Batı Bölgesi 1.Kısım 4.Bölge Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" Varyap Meridian Projesi 2 adet bb için hazırlatılan 2021 yıl sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979555
BIST
10:221.830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 17,70
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.830
En Düşük
1.816
10:2212,1414
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 0,2538
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
10:2213,6514
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 0,3217
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
10:22700,83
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 17,31
|Açılış
|: 700,83
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler10:22
|TUCLK
|17,60
|15.445.628
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|211.276
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,10
|239.086
|% 10,00
|
|MIATK
|23,12
|9.561.045
|% 9,99
|
|DOBUR
|264,50
|5.666.913
|% 9,98
|
|CMENT
|25,80
|18.060
|% -7,19
|
|DITAS
|25,62
|6.471.213
|% -6,63
|
|KZBGY
|31,60
|8.543.028
|% -6,40
|
|TSPOR
|7,79
|108.469.746
|% -5,23
|
|SRVGY
|89,80
|5.005.849
|% -4,72
|
|SASA
|40,10
|437.413.957
|% 4,32
|
|ASELS
|21,40
|245.708.456
|% 1,90
|
|SISE
|12,10
|213.768.812
|% 0,92
|
|PETKM
|8,02
|179.594.270
|% 1,01
|
|GARAN
|11,84
|156.667.725
|% 0,08
|
|ODAS
|1,61
|91.029.068
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,46
|92.276.648
|% -0,29
|
|PETKM
|8,02
|179.594.270
|% 1,01
|
|TSKB
|1,54
|29.853.705
|% 1,32
|
|SISE
|12,10
|213.768.812
|% 0,92
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0874
|12,1414
|% 2,13
|
|Euro
|13,5704
|13,6514
|% 2,41
|
|Sterlin
|16,1596
|16,2406
|% 2,28
|
|Frank
|12,9682
|13,0464
|% 2,28
|
|Riyal
|3,2279
|3,2441
|% 2,17
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|5,07
|
|Altın Gr.
|701
|701
|17,12
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,67
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,24
|9,25
|0,25
|
|B. Petrol
|82,22
|82,22
|-0,03
|