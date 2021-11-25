***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
25.11.2021 09:50
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Niğde Emlak Konutları
Rapor Tarihi
19.11.2021
Açıklamalar
"Niğde Emlak Konutları Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi" Niğde Emlak Konutları Projesi 1 Adet ticaret için hazırlatılan 2021 yıl sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979559
BIST
10:051.823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 10,93
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.823
En Düşük
1.816
10:0512,1651
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 0,2775
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
10:0513,6772
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 0,3475
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
10:05698,34
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 14,81
|Açılış
|: 698,34
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler10:05
|TUCLK
|17,60
|14.600.353
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|211.276
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,10
|239.086
|% 10,00
|
|MIATK
|23,12
|8.315.270
|% 9,99
|
|DOBUR
|264,50
|5.666.913
|% 9,98
|
|DITAS
|25,02
|2.326.256
|% -8,82
|
|CMENT
|25,80
|18.060
|% -7,19
|
|KZBGY
|31,94
|3.838.974
|% -5,39
|
|TETMT
|217,80
|1.187.203
|% -4,52
|
|SRVGY
|90,35
|3.223.205
|% -4,14
|
|SASA
|39,98
|155.159.841
|% 4,01
|
|PETKM
|8,00
|81.997.191
|% 0,76
|
|ASELS
|21,20
|78.336.634
|% 0,95
|
|GARAN
|11,86
|67.803.641
|% 0,25
|
|THYAO
|18,90
|60.307.177
|% -0,37
|
|ODAS
|1,61
|48.725.746
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,46
|40.819.047
|% -0,29
|
|PETKM
|8,00
|81.997.191
|% 0,76
|
|TSKB
|1,54
|13.826.055
|% 1,32
|
|GARAN
|11,86
|67.803.641
|% 0,25
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,1242
|12,1651
|% 2,33
|
|Euro
|13,6064
|13,6772
|% 2,61
|
|Sterlin
|16,1097
|16,1905
|% 1,96
|
|Frank
|12,9208
|12,9986
|% 1,91
|
|Riyal
|3,2180
|3,2341
|% 1,86
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|5,78
|
|Altın Gr.
|698
|698
|14,32
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,21
|9,22
|0,22
|
|B. Petrol
|82,12
|82,12
|-0,13
|