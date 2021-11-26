***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
26.11.2021 17:44
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ebruli Ispartakule
Rapor Tarihi
23.11.2021
Açıklamalar
"İstanbul Avcılar Ispartakule 5.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" "Ebruli Ispartakule" projesi için hazırlatılan 2021 yıl sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979872
BIST
17:441.774
En Yüksek
|Değişim
|: -2,49%
|| -45,26
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.761
17:4412,4058
En Yüksek
|Değişim
|: 3,38%
|| 0,4060
|Açılış
|: 12,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,6862
En Düşük
11,9402
17:4414,0169
En Yüksek
|Değişim
|: 4,08%
|| 0,5495
|Açılış
|: 13,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
14,3282
En Düşük
13,3965
17:44722,74
En Yüksek
|Değişim
|: 4,70%
|| 32,44
|Açılış
|: 722,74
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
737,01
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler17:44
|ARMDA
|63,25
|5.079.651
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|137.067.730
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|27.932.437
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|22.904.998
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.470.298
|% -9,98
|
|THYAO
|16,91
|3.128.386.207
|% -9,96
|
|PGSUS
|88,15
|632.055.236
|% -9,96
|
|TETMT
|223,40
|9.711.379
|% -9,96
|
|DURDO
|20,86
|71.136.034
|% -9,93
|
|THYAO
|16,91
|3.128.386.207
|% -9,96
|
|GARAN
|11,44
|1.685.246.433
|% -2,56
|
|SASA
|39,72
|1.657.053.112
|% 1,48
|
|SISE
|12,02
|1.307.479.544
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,20
|1.257.988.709
|% -3,90
|
|YKBNK
|3,20
|1.257.988.709
|% -3,90
|
|EKGYO
|2,21
|818.939.789
|% 0,00
|
|HALKB
|4,90
|1.246.199.226
|% -6,67
|
|ODAS
|1,53
|283.493.442
|% -5,56
|
|THYAO
|16,91
|3.128.386.207
|% -9,96
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3412
|12,4058
|% 3,38
|
|Euro
|13,9429
|14,0169
|% 4,08
|
|Sterlin
|16,5811
|16,6643
|% 4,03
|
|Frank
|13,4242
|13,5051
|% 5,13
|
|Riyal
|3,3136
|3,3302
|% 3,91
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|12,88
|
|Altın Gr.
|722
|722
|31,85
|
|Cumhuriyet
|4.746
|4.818
|198,00
|
|Tam
|4.720
|4.844
|195,58
|
|Yarım
|2.281
|2.343
|94,61
|
|Çeyrek
|1.144
|1.171
|47,30
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,40
|9,41
|0,30
|
|B. Petrol
|77,31
|77,31
|-4,91
|
Seans Raporu
17:44
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