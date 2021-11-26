***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
26.11.2021 17:45
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Beşiktaş
Rapor Tarihi
23.11.2021
Açıklamalar
İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesinde yer alan taşınmaz için hazırlatılan 2021 yıl sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979875
BIST
18:051.776
En Yüksek
|Değişim
|: -2,35%
|| -42,82
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.761
18:0512,4870
En Yüksek
|Değişim
|: 4,06%
|| 0,4872
|Açılış
|: 12,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,6862
En Düşük
11,9402
18:0514,1264
En Yüksek
|Değişim
|: 4,89%
|| 0,6590
|Açılış
|: 13,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
14,3282
En Düşük
13,3965
18:05718,19
En Yüksek
|Değişim
|: 4,04%
|| 27,89
|Açılış
|: 718,19
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
737,01
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|63,25
|5.361.240
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.914.810
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|137.303.637
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|28.206.877
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|23.094.227
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.625.622
|% -9,98
|
|DURDO
|20,86
|71.276.025
|% -9,93
|
|SNKRN
|25,22
|802.455
|% -9,93
|
|PGSUS
|88,30
|668.560.100
|% -9,81
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% -9,53
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% -9,53
|
|GARAN
|11,44
|1.948.647.887
|% -2,56
|
|SASA
|39,42
|1.757.757.931
|% 0,72
|
|SISE
|11,94
|1.580.237.488
|% 0,17
|
|YKBNK
|3,19
|1.361.553.517
|% -4,20
|
|YKBNK
|3,19
|1.361.553.517
|% -4,20
|
|EKGYO
|2,22
|897.333.388
|% 0,45
|
|HALKB
|4,88
|1.332.476.337
|% -7,05
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% -9,53
|
|ODAS
|1,54
|308.041.733
|% -4,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3933
|12,4870
|% 4,06
|
|Euro
|14,0130
|14,1264
|% 4,89
|
|Sterlin
|16,4923
|16,5750
|% 3,47
|
|Frank
|13,4018
|13,4826
|% 4,95
|
|Riyal
|3,3009
|3,3175
|% 3,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-3,41
|
|Altın Gr.
|718
|718
|27,89
|
|Cumhuriyet
|4.746
|4.818
|198,00
|
|Tam
|4.720
|4.844
|195,58
|
|Yarım
|2.281
|2.343
|94,61
|
|Çeyrek
|1.144
|1.171
|47,30
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,00
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|9,26
|9,27
|0,15
|
|B. Petrol
|73,62
|73,62
|-8,60
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CELHA
Yüzde -5.75 oranında düşüşle 7.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 301 adet işlem
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17:58KZBGY
Yüzde -7.11 oranında düşüşle 28.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 453, 946 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 61 kaybederek (% -3.17 ) 1, 909
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17:57XU100
Endeks 1, 772 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 58 altında . İşlem hacmi 30, 742.00 milyon TL de
-
17:56IHAAS
Yüzde -6.64 oranında düşüşle 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 984, 495 adet işlem