***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
22.12.2021 19:25
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Nidapark Kayaşehir
Rapor Tarihi
17.12.2021
Açıklamalar
"İstanbul Başakşehir Kayabaşı 5. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ile ilgili Nidapark Kayaşehir projesi için hazırlatılan 2021 Yıl Sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985552
BIST
10:381.834
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 29,41
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.821
10:3811,7166
En Yüksek
|Değişim
|: -3,88%
|| -0,4733
|Açılış
|: 12,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7500
|
12,2516
En Düşük
11,6400
10:3813,4004
En Yüksek
|Değişim
|: -3,18%
|| -0,4397
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
14,6486
En Düşük
13,2340
10:38681,05
En Yüksek
|Değişim
|: -3,78%
|| -26,75
|Açılış
|: 681,05
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
675,87
BIST En Aktif Hisseler10:38
|TETMT
|379,20
|6.930.368
|% 9,98
|
|PENTA
|359,50
|12.120.869
|% 9,94
|
|RALYH
|14,15
|1.699.797
|% 9,86
|
|YONGA
|29,20
|32.733
|% 8,15
|
|ISBTR
|47.600,00
|95.200
|% 6,85
|
|DOBUR
|79,95
|470.746
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|4.483.626
|% -9,93
|
|DOCO
|1.061,00
|22.518.906
|% -7,04
|
|PKENT
|7.000,60
|2.278.708
|% -6,66
|
|MMCAS
|3,15
|315.085
|% -5,41
|
|GARAN
|11,99
|836.291.546
|% 0,93
|
|SISE
|13,36
|496.108.982
|% 0,60
|
|KRDMD
|9,29
|451.751.710
|% -0,11
|
|EREGL
|26,24
|436.386.722
|% 3,14
|
|TUPRS
|146,00
|302.850.925
|% -2,47
|
|YKBNK
|3,58
|265.466.727
|% 2,87
|
|GARAN
|11,99
|836.291.546
|% 0,93
|
|KRDMD
|9,29
|451.751.710
|% -0,11
|
|DOHOL
|2,82
|117.095.412
|% 1,44
|
|SISE
|13,36
|496.108.982
|% 0,60
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,7123
|11,7166
|% -3,88
|
|Euro
|13,2601
|13,4004
|% -3,18
|
|Sterlin
|15,5944
|15,6726
|% -4,06
|
|Frank
|12,6857
|12,7621
|% -4,03
|
|Riyal
|3,1115
|3,1271
|% -3,96
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,68
|
|Altın Gr.
|680
|680
|-27,70
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,88
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|8,60
|8,62
|-0,34
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|0,00
|