***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
22.12.2021 19:26
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Nişantaşı Koru
Rapor Tarihi
17.12.2021
Açıklamalar
"İstanbul Şişli Teşvikiye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ile ilgili Nişantaşı Koru projesi için hazırlatılan 2021 Yıl Sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985553
BIST
18:051.804
En Yüksek
|Değişim
|: -4,64%
|| -87,87
|Açılış
|: 1.833
|
|Önceki Kapanış
|: 1.892
|
1.896
En Düşük
1.784
18:0512,4756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0890
|Açılış
|: 12,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7500
|
12,7919
En Düşük
12,0745
18:0514,1529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0560
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
14,8602
En Düşük
13,6023
18:05721,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,17
|Açılış
|: 721,52
|
|Önceki Kapanış
|: 720,19
|
735,56
En Düşük
693,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|33,64
|33.711.418
|% 691,53
|
|KRDMD
|9,30
|1.761.161.342
|% 315,18
|
|ASUZU
|29,50
|61.649.232
|% 294,39
|
|KRDMA
|7,98
|106.652.540
|% 269,44
|
|SNGYO
|4,20
|59.619.374
|% 252,94
|
|YESIL
|1,87
|18.488.430
|% -88,20
|
|ITTFH
|1,26
|12.898.494
|% -41,94
|
|KLGYO
|1,68
|28.855.662
|% -34,12
|
|IHLGM
|0,80
|17.200.100
|% -28,57
|
|ICBCT
|5,48
|11.426.140
|% -22,49
|
|GARAN
|11,88
|5.208.864.692
|% 4,39
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% -9,97
|
|EREGL
|25,44
|3.081.011.349
|% -9,98
|
|THYAO
|18,88
|2.428.850.322
|% -5,27
|
|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 3,57
|
|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 3,57
|
|GARAN
|11,88
|5.208.864.692
|% 4,39
|
|EKGYO
|2,13
|650.557.337
|% -2,29
|
|TSKB
|1,47
|424.412.458
|% 0,00
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% -9,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4429
|12,4756
|% -0,71
|
|Euro
|14,0847
|14,1529
|% -0,39
|
|Sterlin
|16,5967
|16,6800
|% 0,16
|
|Frank
|13,4945
|13,5758
|% -0,07
|
|Riyal
|3,3109
|3,3275
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|11,72
|
|Altın Gr.
|721
|721
|1,18
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|9,10
|9,11
|0,06
|
|B. Petrol
|74,72
|74,72
|0,76
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TLMAN
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 30.98 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 573 adet işlem
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17:56KOZAL
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17:55XU100
Endeks 1, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 23 altında . İşlem hacmi 40, 028.00 milyon TL de
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17:54DEVA
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 435 adet işlem
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17:52FROTO
Yüzde -9.10 oranında düşüşle 228.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 607, 365 adet işlem